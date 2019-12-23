فساتين ديما الأسدي الكاجوال خيارات مثالية للمشاوير اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - ديما الأسدي من الفاشينيستا العربيات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعوها على انستقرام يصل عددهم إلى حوالى 800 ألف، وقد نالت هذه الشهرة بسبب اطلالاتها المميزة والتنسيقات التي تعتمدها لمختلف المناسبات، والتي تجمع فيها بين الأناقة والعصرية، واليوم جمعنا بالصور تشكيلة من فساتين ديما الأسدي الكاجوال، والتي من الممكن أن تكون خيارات مثالية للمشاوير اليومية، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.



اطلالة ناعمة في فستان بنقشة الكارو:

فستان كارو نسقته ديما الأسدي مع جزمة باللون الأبيض



لوك مميز شاهدنا به ديما الأسدي مؤخرًا في فستان كاجوال، أنيق اختارته لأحد المشاوير الصباحية، الفستان بنقشة الكارو الرائجة جدًّا هذا الموسم، باللونين الكحلي والأبيض، زينت خصره بحزام عريض من الجلد الأسود، وقد نسقت معه جزمة بيضاء وصل طولها حد الركبة، وشنطة يد باللون الأسود أيضًا، ونظارات شمسية عصرية.



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فستان كاجوال باللون البيج اختارته ديما الأسدي:

اطلالة أنيقة في فستان ميدي باللون البيج اعتمدته ديما الأسدي





اطلالة مميزة ثانية رصدناها لديما الأسدي بدرجات الألوان الترابية، وقد اختارت فيها فستان ميدي مصنوعًا من قماش البوبلين باللون البيج الغني، مزينًا من الأمام بأزرار ناعمة، وقد نسقت معه حقيبة كتف مميزة من ديور Dior باللون الزهري، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد اختارته من لويس فويتون Louis Vuitton.





ديما الأسدي في اطلالة لافتة في فستان أسود:

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ديما الأسدي في لوك شبابي في الفستان الأسود



الفستان الأسود من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، منه التصميمات الكاجوال والرسمية، وهنا ديما الأسدي نسقت لوك شبابيًّا أنيقًا في الفستان الأسود السبور، بقصته المميزة المكشوفة الأكتاف مع الأكمام المنفوخة، وقد اختارت معه شنطة يد من الجلد باللون الأبيض، وحذاءً مستوحًى من أحذية رعاة البقر باللونين الأسود والأبيض.

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لوك عصري في الفستان الماكسي اعتمدته ديما الأسدي:

لوك كاجوال في الفستان الماكسي نسقته ديما الأسدي



اختارت ديما الأسدي اطلالة عصرية في الفستان الماكسي باللون البيج والمعرق برسومات ناعمة باللون الأسود، زينت خصره بحزام باللون الأحمر، واختارت معه جزمة باللون الأحمر أيضًا، أضافت من خلالها لمسات حيوية تتناسب مع الحزام، وقد أكملت اللوك بجاكيت جلد أسود بتصميم البايكر Biker وشنطة يد أنيقة.



فساتين ديما الأسدي الكاجوال، خيارات مثالية للمشاوير اليومية، شاهدي الصور التي جمعناها لكِ اليوم، واستوحي بعض الأفكار والتنسيقات التي جمعت بين الأناقة والعصرية التي اعتمدتها ديما.

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