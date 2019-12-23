فساتين سهرة موضة ما قبل خريف 2020 لإطلالات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تختار المراة أجمل موديلات فساتين سهرة جديدة لسهرة ليلة راس السنة، كي تضمن اطلالتها في هذه الليلة المتميزة.



وكشفت دور الأزياء العالمية عن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020 والتي ضمت فساتين خلابة تناسب الأجواء الإحتفالية لسهرة رأس السنة، إليكِ أحدث التصاميم لتستوحي منها ما يحاكي ذوقك ويبرز جمال قامتك



فساتين سهرة قصيرة موضة 2020

Pamella Roland

ركزت دور الأزياء العالمية على فساتين السهرة القصيرة، أحببنا الفستان المزود بحزام عريض يحدد الخصر من مجموعة إيترو، كذلك الفستان المنقوش من باميلا رولاند Pamella Roland، كلا التصميمين مناسبين لذوات القامة القصيرة حيث سيبرز طول الساقين، جربي تنسيق هذا الموديل مع البوط الطويل High knee boots.



فساتين حمراء موضة الموسم

Hervé Léger





شاهدنا في مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020 باقة من فساتين السهرة الحمراء، اعتمدي الفستان الطويل الـ V Neck من هيرفيه ليجيه Hervé Léger سينحف الجزء العلوي من قامتك وسيؤمن لكِ إطلالة أنثوية ناعمة، أما في حال كنتِ ترغبين في فستان بستايل عصري فيمكنك اللجوء إلى الفستان الـ One Shoulder المزود بحزام أسود من مجموعة كاورلينا هيريرا Carolina Herrera.



فساتين ترتر ما قبل خريف 2020

Michael Kors

سيطرت فساتين السهرة المغلفة بالترتر اللامع على مجموعات ما قبل خريف 2020، يمكنك تنسيق فستان مايكل كورس Michael Kors مع بوت أسود طويل أو حذاء فضي من دون تطريز أما الفستان من جورجيو أرماني Giorgio Armani لائميه مع حذاء Pointy باللون الأحمر وكلاتش فضي.





فساتين مطرزة آخر موضة

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Chanel



قدمت دار شانيل Chanel واحد من أجمل عروضها هذا العام، لفتنا الفستان البيج الشفاف المزدان بتطريز ذهبي، نسقيه على غرار عارضة الدار العريقة مع حذاء يجمع بين اللون الأسود والذهبي، لا يفوتك أيضًا مشاهدة الفستان الطبقات من ماركة ريد فالنتينو Red Valentino.

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