أجمل عبايات النجمات لهذا لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تحرص النجمات على اختيار موديلات العبايات بالمناسبات المختلفة، لاسيَما بارتدائها بحفلات العشاء الكبيرة بالدول الخليجية، أو خلال الشهر الكريم، وغيرها من الاحتفالات.

وهذا العام كان مليئًا باطلالات النجمات بموديلات العبايات المختلفة، والتي اخترنا لكِ منها الأجمل والأبرز في حصاد 2019.

عبايات مفتوحة ومبهجة من جويل مادرينيان

عبايات مفتوحة ومبهجة من جويل مادرينيان





تُفضل جويل ماردينيان ارتداء العبايات بطريقة ملحوظة، وقد اعتمدت هذا العام أكثر من موديل شبابي وعصري، ما بين العبايه البيضاء المفتوحة مع التطريزات الذهبية، والتي نسقتها مع اطلالة محايدة بالبنطلون والتوب الأبيض.

وأيضًا اختارت عبايه مبهجة باللون الأصفر، مع تطريزات فلكلورية من الشراشيب الملونة، نسقت مع جمبوست باللون الأحمر العنبي، وهو الأسلوب الشبابي الذي عادًة ما تفضله جويل.

تابعي المزيد: عبايات بحزام الخصر على طريقة النجمات وفاشينستات انستقرام



العبايه باللون الرمادي الثلجي من أحلام

العبايه باللون الرمادي الثلجي من أحلام





أما الملكة أحلام فقد اختارت عبايه أكثر فخامة مثلما تعودنا عليها باطلالتها، باعتماد اللون الأبيض الثلجي للموديل الإماراتي مع بطانة بأكمام الدانتيل اللامعة المطرزة.

وأكملت أحلام اللوك بخواتمها الماسية الفخمة، لتضيف لمسة الترف التي تفضلها أحلام باطلالتها.

تابعي المزيد: موديلات عبايات من وحي النجمات





العبايه الواسعة من بسمة بوسيل من مجموعتها للأزياء

العبايه الواسعة من بسمة بوسيل من مجموعتها للأزياء





بسمة بوسيل تألقت بمجموعتها الخاصة بالأزياء، والتي قدمت منها الكثير من التصاميم وبالطبع كان منها موديلات عبايات قفاطين وجلابيب مغربية، والتي ارتدت منها العبايه بتصميم واسعة، مع أكمام الجرس باللون الأصفر النيون، مع العبايه باللون البيج.

Advertisements

تابعي المزيد: أجمل موديلات عبايات بيضاء موضة 2019

أصالة تختار العبايه المخصَرة البيضاء بإحدى حفلاتها

أصالة تختار العبايه المخصَرة البيضاء بإحدى حفلاتها





اعتمدت الفنانة أصالة على العبايات بالكثير من المناسبات المختلفة، خاصًة عندما تقيم حفلات كبيرة بالدول الخليجية المختلفة، كالعبايه الفستان المخصرة بالحزام العريض الأكمام الواسعة المطرزة بالكامل بأحجار اللؤلؤ.



وكذلك ظهرت بالعبايه السوداء من خامة الساتان الحادَة خلال حفلاتها بالمملكة السعودية، لاطلالة محتشمة ومميزة مع فساتينها السواريه الفخمة.



إليكِ بهذا الألبوم حصاد 2019 لأجمل عبايات النجمات.

اقرئي أيضًا:

أبرز صيحات عبايات وقفاطين ماركات موضة 2020

عبايات سوداء مفتوحة لسهرة ليلة رأس السنة

عبايات آخر موضة من وحي الفاشينيستا فاطمة حسام