فساتين سواريه بسيطة للمحجبات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - اختيار الموديل المناسب لسهرات المساء أمرًا يحتاج بعض التفكير من الصبايا، بخاصًة للفتيات المحجبات، والتي تبحث عن اطلالات محتشمة من الفساتين السواريه التي تناسب الحجاب.

ولهذا تحرص الفاشينيستات المحجبات على اعتماد هذه الموديلات المختلفة لتُلهم الفتيات اطلالات أنيقة للسهرات، ولاطلالة عصرية اخترنا لكِ أجدد فساتين سواريه بسيطة للمحجبات موضة 2020.



فستان بسيط من الساتان الحريري على طريقة سحر فؤاد

فستان بسيط من الساتان الحريري على طريقة سحر فؤاد





أعجبنا هذا التصميم الناعم من الساتان الحريري الذي اختارته سحر فؤاد، مع تطريزات الأكتاف البارزة من الاحجار الكريستالية الملونة، ويناسب الصبايا النحيفات وصاحبات الوزن المتوسط، لأن التصميم المنفوش يخفي عيوب الجسم نسبيًا.

واختارت سحر مع الفستان الطرحة البيبي روز، لاطلالة مخملية، لكن يبدو أنها لم تفضل اللوك المحايد.

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فستان أسود منقط بالخرز من مرمر محمد

فستان أسود منقط بالخرز من مرمر محمد



في المقابل اختارت مرمر محمد الفستان الأسود المنقط بالخرز، مع الأكمام من الريش، أنيق ومميز لشتاء هذا الموسم، ويمنحكِ اطلالة دافئة ومترفة.

نستق معه كلتش وحذاء أسود، ولكن يمكنكِ التغيير قليلا بلون الكلتش لاطلالة مبهجة أكثر.

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فستان مونوكروم مع الدانتيل والبلسيه من سهى مات

فستان مونوكروم مع الدانتيل والبلسيه من سهى مات





هذا الفستان المنفوش من الفاشينيستا سهى مات يناسب الكثير من الصبايا، فألوانه المحايدة للمونوكروم تمنحك لمسة فخمة، أما من ناحية التصميم فالجزء المفنوش من البلسيه والدانتيل الناعم أضاف لمسة أنثوية للفستان.

كذلك الموديل مناسب أكثر لحفلات المساء البسيطة والمختلفة، نسقي معه حجابكِ الأسود، وكلتش بلون مختلف لاسيما الأحمر أو الأصفر، لاطلالة شبابية.

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فستان مُطبع برسومات الورود من الفاشينيستا ظهيرة

فستان مُطبع بالورود من الفاشينيستا ظهيرة



للمناسبات السريعة في المساء، وتفضلين فيها اعتماد الفساتين، فأفضل ما يمكنك اختياره هو الفساتين المطبعة بالورود، والتي تربعت على عرش الموضة في 2020، وتناسب كل المواسم، كهذا الفستان الذي اعتمدته الفاشينيستا ظهيرة مع بوت الساق لاطلالة شتوية من الدرجة الأولى.

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