فساتين كم طويل للمحجبات موضة ما قبل خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم تشكيلة منوعة من الفساتين المصممة بأكمام طويلة ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، موديلات ساترة وجدنا ضمنها خيارات مثالية للمحجبات.
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فساتين كم طويل A Line
لم تخلو مجموعات ما قبل خريف 2020 من الفساتين طويلة الكمين واسعة القصة A Line dresses التي تغمر الجسم فتخفي عيوبه وتؤمن لمن ترتديه إطلالة محتشمة، ننصحك بمشاهدة الموديلات الموقعة من ماركة Warm ومايكل كورس Michael Kors.
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فساتين كم طويل منفوشة
أعادت بعض الماركات موضة الفساتين النهارية المميزة بالتنانير المنفوشة إلى الواجهة، قدمت كارولينا هيريرا Carolina Herrera واحد من أجمل التصميمات التي رأيناها لغاية الآن ضمن مجموعات ما قبل خريف 2020 حيث تميز بالموديل المصمم على طراز المعطف الشتوي والمزين بحزام عريض من نفس الطبعة، كما أحببنا الفستان الأبيض الطويل من ليلا روز Lela Rose.
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فساتين كم طويل مطبعة
طغت الفساتين طويلة الكمين المغلفة بالطبعات على مجموعات أشهر الماركات، أعجبنا الفستان المونوكروم الطويل من مجموعة دينيس باسو Dennis Basso، كذلك الفستان المورد من فالنتينو Valentino والذي يمزج بين اللونين الفوشيا والبرتقالي الصارخ.
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فساتين كم طويل Midi
فضلت بعض الماركات التركيز على الفساتين متوسطة الطول Midi dresses والتي تناسب يسهل تنسيقها مع اللوكات الشتوية لا سيما مع الجزمات عالية الرقبة والمعاطف الماكسي، يمكنك الإستعانة بواحد من تصميمات توري بورش Tory Burch أو كارين ووكر Karen Walker.
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