ساعات سيلفر أنيقة لإطلالة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تحظى الساعات بإعجاب الكثير من السيدات اللواتي لا يرغبن بخلعها في جميع المناسبات، ومع مختلف الإطلالات سواء كانت إطلالات كلاسيكية، او إطلالات كاجوال وعصرية في الأيام العادية.

وعلى اعتبار أن الساعات قطعاً ضرورية وأساسية في مجموعات دور المجوهرات العالمية، برزت هذا الموسم الساعات السيلفر التي لا يمكن إلّا أن تنال إعجابك وأن تلفت الأنظار إليها بسبب تصاميمها الأنيقة والكافية لمنح أي إطلالة، مهما كانت، فخامة ورقي وأناقة في آن واحد.

بإمكانك التنويع في اختيار ساعات السيلفر لهذا الموسم، فقد جاءت بمختلف التصاميم والأشكال، والترصيع.



ساعات سيلفر بتصاميم دائرية للإطلالة الكاجوال

ساعة سيلفر بتصميم دائري أنيق من Chopard



تعتبر الساعات من أكثر القطع التي لا تفارق أيدي السيدات في مختلف أعمارهن، وخاصة التصميم الدائري التقليدي للساعة الذي ما زال من موسم إلى آخر يحصد المركز الأول بين تصاميم الساعات الأخرى.

وقد لفتت نظرنا الساعة السيلفر من Chopard التي جاءت بتصميم دائري، تميزت بعقاربها العريضة والقصيرة، وأعطتها حبّات الماس بداخلها فخامة إضافية

أما Gucci فقد قدمت ساعة أنيقة للغاية بتصميم دائري صغير، جاء ميناء الساعة باللون الوردي الزاهي لتتمكني من تنسيقها مع إطلالاتك اليومية.



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ساعات سيلفر بتصاميم دائرية تناسب الإطلالة الكلاسيكية

ساعة سيلفر بتصميم كلاسيكي من Buccellati



لا يجب أن تتخلي عن الساعة لمجرد أن الإطلالة التي تختارينها هي إطلالة كلاسيكية، فهناك خطأ شائع تقوم به السيدات وهو خلع الساعة بشكل كامل مع الأزياء الكلاسيكية.

إلّا أنه يمكن خلع الساعة الكاجوال واختيار تلك الكلاسيكية التي تليق بملابسك، مثل الساعة التي رأيناها من Buccellati والتي جاءت بحزام عريض وقرص دائري أنيق، مع ترصيع بأحجار الماس الفاخرة.

في حين برزت لدى Emporio Armani ساعة فاخرة باللون السيلفر تميزت أرقامها بأنها جاءت من حبات الألماس الأنيق.



ساعات سيلفر بتصاميم مستطيلة الشكل

ساعة سيلفر بتصميم المستطيل من Cartier



لا يجب حصر الساعة بالتصاميم الدائرية التقليدية، بل بإمكانك اختيار التصاميم المستطيلة التي تمنح اليد فخامة وتميّز أكثر.

وننصحك بتجربة اختيار الساعة اللافتة من Cartier التي جاءت بتصميم يعود بنا إلى حقبات قديمة، حيث أن الأرقام كتبت باللغة اللاتينية.

أما ساعة Hermès فقد تميزت بتصميمها التقليدي الكبير الحجم وبأرقامها الواضحة التي كُتبت باللغة الإنكليزية بأسلوب حديث ومميز، ما يجعلها مناسبة للإطلالات اليومية والكاجوال.



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