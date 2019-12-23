سراويل الجينز بأرجل عريضة ترند هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - مع بداية كلّ موسم تسارع دور الأزياء العالمية إلى ابتكار أجمل القطع والصيحات سواء في الملابس أو الأحذية أو الحقائب، وبالطبع من الضروري أن تقتني آخر الصيحات لكي تبقى إطلالاتك مواكبة للموضة العالمية.

ولشتاء 2020، وبعدما قمنا بجولة على سراويل الجينز الترند لهذا الموسم، برزت سراويل الجينز بأرجل عريضة كقطعة أساسية في الشتاء، فقد عادت بنا الأيام إلى حقبات قديمة كان السروال العريض القطعة الأهم فيها.

ولكي تختار ما يناسبك، قدمت الدور العالمية قطعاً متعددة تفاوتت بعرضها من الأسفل وبألوانها لكي تناسب الجميع.



سراويل جينز بأرجل عريضة جداً

سروال جينز بأرجل عريضة جداً بتصميم تقليدي من Balenciaga



قد تناسب هذه الصيحة بعض الرجال الذين لا يحبّون السراويل الضيقة من الأسفل أو حتى ذات القصات المتوسطة، فهذه السراويل جاءت بأرجل عريضة جداً.

وقد قدمت دار Balenciaga سروال جينز باللون الفاتح، مع أرجل عريضة جداً. جاء هذا السروال من دون أي نقشات أو ألوان أخرى، وبالتالي يناسب جميع ألوان وأشكال الملابس.

أما دار Loewe فقد قدمت سروال جينز أنيق باللون الفاتح، تميّز بأن الجزء السفلي منه جاء من القماش الأبيض، لذا ننصحك باختياره مع تيشيرت أبيض أو أسود.



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سراويل جينز بتصاميم أرجل عريضة قليلاً

سروال جينز بأرجل مستوية من Gucci



اذا كنت لا ترغب باختيار سروال جينز بأرجل عريضة جداً، ولا تشعر بأنك حاضر لمواكبة هذه الصيحة، فبإمكانك اختيار السراويل ذات الأرجل العريضة قليلاً، حيث تأتي بشكل مستوي.

فقد لفت أنظارنا السروال من Gucci والذي جاء بلون الجينز الفاتح مع أرجل مستوية بشكل أنيق ومرتب، ننصحك باختياره لإطلالات العمل اذا كنت قادر على اختيار سروال جينز.

أما Acne Studios فقد قدمت سروالاً جذاباً من الجينز الغامق جاء بقصة الأرجل المستوية ولون غامق، يناسب الرجال الكبار في السن.



سراويل جينز بأرجل عريضة باللون الأسود

سروال جينز بأرجل عريضة باللون الأسود الجذاب من Valentino



لا يمكن الاستغناء عن اللون الأسود في الإطلالات الشتوية، كون فصل الشتاء يتطلب منك اختيار الألوان الغامقة، وفي مقدمتها اللون الأسود.

وقد لفت نظرنا سروال الجينز ذو الأرجل العريضة واللون الأسود من Valentino الذي جاء من دون أي نقشات أو ألوان متداخلة، مما جعله قطعة مناسبة لإطلالات العمل بشدة.

في حين أبهرتنا دار Balenciaga بسروال من الجينز باللون الرمادي الغامق المائل إلى الأسود، تميّز بالخطوط البيضاء التي أدخلت الحركة إليه.



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