أحمر شفاه داكن مناسب للبشرة الحنطية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - بنغمات جذابة وجريئة يمكنكِ اختيار التدرّجات الصائبة من ألوان أحمر الشفاه الداكنة التي تتناغم مع لون بشرتكِ الحنطية والبرونزيّة لمواكبة أحدث صيحات الجمال الرائجة هذا العام.

ألوان أحمر الشفاه الجريء

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Glastonberry

دلّلي شفتيكِ بنغمات أحمر الشفاه الداكنة المناسبة لبشرتكِ الحنطيّة بصيغ مخمليّة، مطفأة ولمّاعة، تمنح شفتيكِ حجماً مضاعفاً ومظهراً أنيقاً ودافئاً على غرار اختيارات نجمات هوليوود صاحبات البشرة الحنطيّة والبرونزيّة.



ألوان رائجة لهذا الشتاء مع مكياج البشرة البرونزيّة المنمّقة بوميض الهايلايتر والعيون المجمّلة بألوان برونزية وميتاليك، خطوط الآيلاينر والمسكارا باللّون الأسود.



جرّبي ألوان الأحمر العنابيّ، البرغاندي والنبيذيّ مع مكياج العيون السموكي البرونزيّ والترابيّ التي تعكس أنوثة شفتيكِ وتعزّز من حجمها الطبيعيّ وتمنحها مظهراً حيويّاً، يمكنكِ تنسيقه مع مكياج عيون مونوكروم، سموكي، عارٍ أو كلاسيكيّ مع آيلاينر أسود وبخطوط مجنّحة.



تعرّفي على قائمة الأرواج الداكنة التي تناسب البشرة الحنطيّة والبرونزيّة هذا العام واستوحي من نجمات هوليوود أفكاراً متنوّعة من المكياج

أفضل 8 أرواج داكنة لصحبات البشرة الحنطيّة والبرونزيّة

Lipstick Queen Lip Mousse in Royal Icing

1. Chanel Rouge Allure Velvet Extreme in Muted Fuchsia

2. Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Glastonberry

3. Christian Louboutin Beauty Velvet Matte Lip Colour in Very Prive

4. Hourglass Confession Lipstick in I Can't Live Without.

5. Lipstick Queen Lip Mousse in Royal Icing

6. MAC Lipstick in Antique Velvet

7. Rouge Dior Ultra Care Lipstick in 989

8. Tom Ford Satin Matte Lip Colour in Narcissique

تابعي المزيد:

المكياج الأنسب للعيون العسلية.. خطوات ألوان ونصائح

كيندال جينر عن روتينها الجمالي: بسيط وعفوي وهوس بالنظافة

أفكار مكياج عصرية مثالية لحفل نهاية العام