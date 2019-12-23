أفضل العطور النسائية الفواحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - إذا كنت من محبات العطور النسائية الفواحة التي تدوم رائحتها لساعات طويلة، فإننا نرصد لك مجموعة من أجمل العطور العالمية الفواحة التي تمنحك رائحة ثابتة تجذب الانتباه إليك مع كل حركة تقومين بها خلال اليوم أو خلال الأمسيات والمناسبات.

Chanel Chance Eau Tendre Eau de Toilette

Chanel Chance Eau Tendre Eau de Toilette

إنه أحد أشهر وأفضل العطور العالمية الفواحة، فرائحته المركزة والغنية التي تدوم طويلاً مثالية لكل الأوقات، لا سيما خلال تمضية الأوقات مع الشريك، فهي ستجعله في غاية العشق والشوق إليك، كما أنها ستشعره بالسعادة وتهدئ من مزاجه. يعتمد هذا العطر في تركيبته، على الغريب فروت والورود الناعمة والياسمين...

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Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent Black Opium

إنه أحد العطور العالمية المثيرة والجذابة جداً، فرائحته الجريئة والمميزة تدوم طويلاً، فتفوح مع كل حركة منك. يمزج هذا العطر بين القهوة والفانيليا، اللذين يشكلان في ما بينهما رائحة فريدة من نوعها. رشي القليل من هذا العطر الفواح، فذلك يكفي لاستمراره على جسمك ساعات طويلة.

Marc Jacobs Fragrances Daisy Eau So Fresh

Marc Jacobs Fragrances Daisy Eau So Fresh



إنه أحد أكثر عطور مارك جاكوب شعبيةً، وهو يعد العطر العالمي المفضل لدى كثيرات من النساء. وهو عطر شبابي منعش تدوم رائحته طويلاً. ويعد مذهلاً للاستخدام اليومي وكل الأوقات التي ترغبين فيها في الحصول على رائحة أنثوية فواحة تدوم طويلاً.

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Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum

Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum

هذا العطر الأنيق من شانيل، يتميز برائحته المتطورة والفواحة التي تدوم لساعات طويلة، حيث تشعرين في البداية برائحة الحمضيات الحادة والخفية، التي تتحوّل تدريجياً الى رائحة زهرية فاتنة مع لمسة ناعمة من المسك والفانيليا، إضافة الى الباتشولي. يعد هذا العطر الطريقة الأفضل والأسهل لترك بصمتك في كل مكان.

Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Black Orchid

إذا كنت تبحثين عن عطر فواح مناسب للأمسيات المهمة، يشكل هذا العطر من توم فورد الخيار الأفضل، حيث أن رشة منه تكفي لتدوم رائحته طويلاً حتى في ظل يوم صيفي حار. يمزج هذا العطر الغني والمركز بين نغمات الكمأ الأسود واليلانغ يلانغ والبرغموت والكشمش الأسود، وهي نغمات عطرية غنية ومركزة تشعرك بالقوة والثقة الزائدة.

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