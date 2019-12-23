ماسكات فعالة لتفتيح البشرة الحساسة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تفتيح البشرة الحسّاسة والعناية بها في المنزل يتطلّبان اعتماد مكوّنات طبيعيّة آمنة من ناحية ومبهرة النتائج من ناحية أخرى، كتلك التي نلمسها عند تطبيق الموز والخيار.

فوائد الموز والخيار للبشرة الحسّاسة

ماسك الموز

ماسك الموز

ملائم جدّاً للبشرة الحسّاسة، يرطّب الجلد ويقيه من الجفاف في مثل هذا الطقس البارد، نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم، تزداد فعاليّته بإضافة بياض البيض الذي يستخدم في مكافحة التجاعيد والحليب الذي يمتلك إنزيمات تساعد في تبييض البشرة.



المكوّنات:



• ¾ ثمرة من الموز.

• بياض بيضة.

• ملعقة من الحليب السائل.



طريقة التحضير:

يهرس الموز بالشوكة، ثمّ يمزج تدريجيّاً مع بقيّة المكوّنات. يفرد المزيج قبل النوم بفرشاة ماسك نظيفة على بشرة الوجه بعد غسلها وتجفيفها لحواليّ 25 دقيقة، ثمّ تغسل بالماء الفاتر. يكتفى باعتماد هذا الماسك مرّة واحدة أسبوعيّاً.

- ماسك الخيار

كيفية الاعتناء بالبشرة الحساسة

ينشّط الخيار الدورة الدمويّة بالبشرة، ممّا يزيد من توردها، كما يعتبر مهدّئاً طبيعيّاً لها، هذا بالإضافة لتوفيره الفيتامينات التي تعمل على تغذيتها، خاصّة عند مزجه مع الزبادي.

بدوره جل الصبّار، يساعد البشرة على التنفّس ويساهم في تنقيتها وتعقيمها من الشوائب. كذلك زيت الورد، يمنح البشرة رائحة عطريّة زكيّة ويقلّل من حبّ الشباب والندوب التي عادة ما تعاني منها البشرة الحسّاسة.



المكونات:



• 3 ملاعق طعام من عصير الخيار.

• ملعقة طعام من جل الصبّار.

• ملعقة طعام من الزبادي.

• 5 قطرات من زيت الورد.



طريقة التحضير:

تُدهن بشرة الوجه بعد غسلها وتجفيفها بخليط جلّ الصبّار، الزبادي، عصير الخيار وزيت الورد. يترك المزيج كقناع لـ 35 دقيقة، ثمّ تغسل البشرة بالماء البارد. يكرّر هذا الماسك هنا مرّتين أسبوعيّاً لبشرة حسّاسة أكثر صحّة.

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