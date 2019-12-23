تونر لتضييق المسام والعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - التونر هو عبارة عن سائل يتم وضعه على الوجه لتنظيف البشرة والتخلص من كافة الشوائب والبكتيريا العالقة بها، كما أنه يعمل على تضييق المسام، لذا ننصحك باعتماد التونر كروتين يومي للعناية بجمال البشرة والرقبة، وحديثنا اليوم عن فوائد التونر باستفاضة وكيفية إعداد تونر في المنزل للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب. فوائد التونر للبشرة فوائد التونر إزالة البقع الداكنة وتصبغات الجلد. علاج التهاب البشرة. ترطيب البشرة من العمق. التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة. يعمل التونر على إزالة السموم من البشرة. علاج حب الشباب وإزالة آثار البثور. كيفية إعداد التونر في المنزل أولاً طريقة تحضير تونر ماء الأرز إعداد تونر في المنزل مكونات التونر كوب من الأرز

كمية مناسبة من الماء تفاصيل إعداد وتطبيق تونر الأرز أحضري وعاء مناسباً، ثم ضعي بداخله الأرز وملء الوعاء بالماء مع التأكد من أن الماء يعلو الأرز بشبر واحد فقط. اتركي الأرز حتى يغلي وسوف تلاحظين تغير لون الماء مع مرور الوقت. قومي بصب هذا الماء بداخل كوب. أصبح تونر الأرز جاهزاً للاستخدام. طبقي تونر الأرز على بشرتك باستخدام قطعة من القطن نظيفة بداخل ماء الأرز. احرصي على استخدام التونر بصفة يومية للحصول على أفضل النتائج. ثانياً طريقة تحضير تونر الحليب وماء الورد مكونات التونر: Advertisements ٤ ملاعق صغيرة من الحليب

بضع قطرات من ماء الورد تفاصيل إعداد وتطبيق تونر الحليب وماء الورد أحضري وعاء مناسباً ثم ضعي بداخله الحليب. ضعي الحليب على النار حتى تمام الغليان. أضيفي بضع قطرات من ماء الورد إلى الحليب. اتركي الخليط حتى يبرد تماماً. طبقي التونر على البشرة مع التدليك. اغسلي وجهك بالماء البارد. احرصي على استخدامه يومياً وستلاحظين بشرتك أصبحت ناعمة. ثالثاً: طريقة تحضير تونر زيت البابونج مكونات التونر: قطرة من زيت البانونج

قطرة من زيت المسك

100 مل من ماء الورد تفاصيل إعداد وتطبيق تونر البابونج وماء الورد امزجي نحو 100 مل من ماء الورد، 1 قطرة من زيت البانونج، 1 قطرة من زيت المسك وخلطها معاً. صبي الخليط بداخل زجاجة وقلبيها جيداً. طبقي هذا المزيج على الوجه يومياً بعد التطهير، فهو أفضل تونر طبيعي للبشرة. تابعي المزيد: كيف أهتم بجمالي؟ أسباب شيخوخة البشرة وكيف تتجنّبينها 5 وصفات سهلة لبشرة مشدودة

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