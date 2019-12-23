صلاحية العطور متى تنتهي؟ وكيف نحافظ على الرائحة الأصلية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1.هل تفسد العطور؟

2. هل تنتهي صلاحية العطور قبل فتح العبوة؟

3.هل يمكنني منع العطور من انتهاء الصلاحية؟

4.ثلاث طرق بسيطة لمعرفة ما إذا كان عطرك قد انتهى

5. رمز الدفعة

6 .كيفية تخزين العطور

العطور هي مفتاح سحر المرأة وسرّ جاذبيتها، وبعض العطور قد تبقى في خزانتها لسنوات عديدة؛ لكنّ الفاعلية تخفّ مذكّرة بانتهاء الصلاحية. فهل حصل ولاحظتِ أنّ الفاعلية قد تقلّصت بمرور الوقت؟ نعم، قد تنتهي صلاحية العطور، لكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها لزيادة العمر الافتراضي، إذ يمكن أن يكون لجودة العطر وعائلة الروائح الموجودة فيه، وكيفية تخزين العطر، تأثير كبير على المدة التي تدوم فيها. في هذا المقال سنجيب عن كل أسئلتكِ حول كل ما تريدين معرفته عن مدة استمرار العطور، واكتشاف ما إذا كان قد انتهت صلاحية عطركِ وكيفية تخزينه بشكل صحيح.

هل تفسد العطور؟

بعض العطور تستمر صلاحيتها حتى 10 سنوات

نعم، قد تتعرّض العطور للفساد، ومع ذلك فإنّ المدة التي تستغرقها لحدوث ذلك تعتمد على التركيب الكيميائي للرائحة. بعض العطور ليس لها تاريخ انتهاء سريع؛ البعض تنتهي صلاحيته في أقل من عام والبعض الآخر يستمر حتى 10 سنوات. خبراء المكياج والعطور يجزمون أنّ مدة صلاحية العطر هي بين ثلاث وخمس سنوات. ووفقًا لهولاء الخبراء، فإنّ العطور التي تحتوي على روائح أثقل، ستستمر لفترة أطول. يقارن بعض الناس هذه العطور بالنبيذ الجيد - حيث تتحسن مع التخمّر، وهنا نقصد الروائح الشرقية، مثل الروائح من الباتشولي والعنبر_ على عكس الروائح الخفيفة حيث المحلول سريع الانتهاء، كالحمضيات والزهور على سبيل المثال، لا تستمر في الغالب. وتعتمد مدّة الصلاحية على كيفية تخزين العطور؛ فالعطور التي يتم تخزينها بشكل صحيح، سوف تستمر لفترة أطول بكثير من تلك التي لم يتم تخزينها. إذا انتهت صلاحية عطركِ، فقد يؤدي تطبيقه إلى رائحة كريهة أو تهيّج في الجلد أو- في الحالات القصوى- رد فعل تحسسي. إذا كان عمر عطركِ يزيد عن عامين، فمن الأفضل اختباره قبل استخدامه

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هل تنتهي صلاحية العطور قبل فتح العبوة؟

عمر العطر الافتراضي متوسط من ثلاث إلى خمس سنوات

قد تُعشق السيدة بسبب نوع عطرها، وقد تتحوّل إلى سيدة مثيرة مغرية بسبب رائحتها. أهمية العطر وصلت مع بعض الخبراء لتشبيه حاسة الشم بالإحساس الخامس القوي، ذلك أنّ العطور التي نضعها يمكن أن تكون سمة مميزة ملتصقة بنا، وغالبًا ما تكون الروائح عاملًا مهمًّا في نظرة الآخرين إلينا. تثير العطور أحاسيس قوية لدى الناس؛ رائحة تعيدنا على الفور إلى الماضي، وأخرى تذكرنا بعزيز أو ببساطة بلحظات سحر. ويمكن أيضًا أن تكون مادة مغرية بشكل لا يصدّق، تملأ حواس الشريك بكيمياء تفاعلية قوية أو العكس. لا تقلّلي أبدًا من قوة العطر المثير والقدرة التي يمكن أن تمارسيها على الآخرين من دون قصد. لذا، لا تقومي باستخدام العطور بعد انتهاء الصلاحية. من وقت إنتاجها، تتمتع زجاجة العطر النموذجية بعمر افتراضي متوسط من ثلاث إلى خمس سنوات. قد تكون مدة الصلاحية هذه أطول إذا تم فتح الزجاجة وتخزينها بشكل صحيح. عندما تنتهي صلاحية العطر، فقد تتطور الرائحة لتشبه رائحة الخل، أو قد تتلاشى الرائحة الأصلية.

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هل يمكنني منع العطور من انتهاء الصلاحية؟





أحد أكبر أعداء العطور هو الحرارة، سواء أكانت من أشعة الشمس المباشرة أو من مساحة تخزين دافئة. تُسقط الحرارة الهيكل الكيميائي للعطور، ما يجعلها تفقد رائحتها بسرعة أكبر. إذا كان العطر موجودًا في زجاجة بلاستيكية، فإنّ الحرارة قد تشوّه الحاوية وتعلق بالبلاستيك في السائل. لذا، يجب تجنب ضوء الشمس، حيث إنّ الحرارة والضوء يمكنهما قتل العطر وتغيير لون السائل. إذا كان العطر بزجاجة ملونة، فقد يكون أكثر مقاومة للضوء، ولكن يجب الإحتفاظ به في مكان مظلم.

من ناحية أخرى، يعمد البعض إلى شراء العطور المنقولة من زجاجة لزجاجة؛ ويتم بيع بعض العطور(المنقولة) في حاوية مزخرفة للتسويق لها، وقد يكون لدى المستهلكين قنينة زجاجية تناسب ذوقهم، ولكن لا ينبغي إعادة نقل العطور إلى حاوية جديدة، فذلك يؤدي إلى تعريض السائل للهواء، الأمر الذي يمكن أن يحطّم تركيبة العطور ويسرّع من تبخر الكحول. يشكل التعرض للبكتيريا خطرًا آخر على العطور، (حيث نقل العطور يعرضها لذلك)؛ على صعيد آخر، تساعد زجاجات العطور مع البخاخات وأغطية الرش، على حماية العطر لفترة أطول من الوقت.

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ثلاث طرق بسيطة لمعرفة ما إذا كان عطرك قد انتهى:

أفضل اماكن لتخزين العطور



يمكنكِ معرفة ما إذا كان عطركِ قد إنتهى عن طريق التحقّق من الرائحة والمظهر وتواريخ انتهاء الصلاحية. يعتقد الكثير من الناس أنّه إذا كانت الرائحة لا تزال تفوح منها رائحة طيبة، فلا تنتهي صلاحيتها (حتى لو كانت رائحتها مختلفة)، وهذا خطأ.

في ما يلي بعض الطرق التي يمكنكِ من خلالها اختبار ما إذا كان عطركِ قد انتهى:

*اختبري رائحة العطر

الطريقة الأكثر وضوحًا لمعرفة ما إذا كان عطركِ سيّئًا، هي اختبار رائحته. قد تحتوي بعض العطورعلى زيوت نباتية تنتهي صلاحيتها بمرور الوقت. إذا كان العطر لا يحتوي على الدهون (كما في حالة الزيوت الأساسية)، فستستمر لفترة أطول.

إذا كانت رائحة العطر تنبعث من رائحة الخل، أو إذا لاحظتِ حدوث تغيير كبير في الرائحة الأصلية، فقد تنتهي صلاحيتها. المحتمل أيضًا أن تنتهي الصلاحية إذا كانت الرائحة مختلفة تمامًا عن الرائحة التي بدأت بها.

* اُنظري كيف يبدو اللون

راقبي لون العطر



هناك طريقة أخرى لاختبار صلاحية عطركِ وهي إلقاء نظرة على اللون. إذا أصبح لون العطر أغمق من الأول، فقد يكون ذلك علامة على انتهاء صلاحيته. بمرور الوقت، تتبخر الروائح ذات التركيزات الكبيرة من الكحول. لذا، إذا لاحظتِ أنّ القنينة تنقص دون استخدامها، فهذا دليل على انتهاء صلاحيتها.

*تحقّقي من تاريخ انتهاء الصلاحية

في كثير من الأحيان، سيكون لعطركِ تاريخ انتهاء الصلاحية مذكور على عبوته. يمكن أن يأتي هذا على شكل رمز دفعي أو رقم PAO يوجد عادةً في أسفل العطور أو يُطبع على العلبة. غالبًا ما يكون هناك العديد من الأرقام الأخرى، مثل رقم الكتالوج والرمز الشريطي، المطبوعين أيضًا على العبوة. من المهم معرفة الرقم الذي تبحثين عنه لتحديد ما إذا كان قد انتهى عطركِ أم لا.

رمز الدفعة :

رمز الدفعة هو رمز تعريف يحدّد متى وأين تم انتاج العطور. تستخدم شركات العطور هذه "الأكواد" لأغراض مراقبة الجودة، لتحديد المجموعة السيئة من العطور وإزالتها من السوق. يجب أن يكون لجميع العطور الأصلية ذات العلامات التجارية الرمز الدفعي الخاص بها.

يأتي رمز الدُفعات في العديد من الأشكال، ولكنّه يتكون عادةً من ثلاثة إلى 12 رقمًا. قد تحتوي بعض الحروف على الكود أيضًا. غالبًا ما تبدو هذه الرموز مختلفة عن الأرقام الأخرى الموجودة على العبوة، حيث يتم تطبيقها على الحزمة المطبوعة أثناء التوزيع.

تتضمن بعض أمثلة رمز الدُفعات:

شانيل: 5002

كريستيان ديور: 1No3

ديفيد بيكهام : L1 0759086986

رقم PAO

يمكنكِ العثور على رمز صغير يمثل قارورة مفتوحة مع وجود رقم بالقرب منه على عبوة عطرِك. هذا الرقم يجسّد عدد الأشهر بعد فتح العبوة. عادةً ما يكون وقت الاستخدام المُقترح هو 30 شهرًا بعد فتح العطر. هذا يعني بعد حوالى عامين ونصف العام.

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كيفية تخزين العطور

لا تضعي العطر في هذه الأماكن أو بالقرب منها



إذا كنتِ تريدين أن يستمرعطركِ لأطول فترة ممكنة، فمن المهم أن تقومي بتخزينه بشكل صحيح. تخزين العطر بشكل صحيح يعني الابتعاد عن التقلبات القاسية في درجات الحرارة.

البكثيرون يقومون بتخزين العطر في الحمّام، إلاّ أنّ التغيرات في درجات الحرارة الساخنة والباردة، يمكن أن تتسبّب في انتهاء صلاحية عطركِ بشكل أسرع. الرطوبة يمكن أيضًا أن تعبث مع المواد الكيميائية في الداخل. يجب أيضًا أن تتجنّبي إبقاء عطركِ تحت أشعة الشمس المباشرة، لأنّ الحرارة تقضي على التركيبة الكيميائية للعطور، ما يجعله يفقد قوته.

وبما أنّ الحرارة تدمّر العطر، قد تعتقدين أنّ تخزينها في الثلاجة فكرة جيدة، لكن عند إخراج العطر من الثلاجة، قد يكون تقلّب درجات الحرارة مدمرًا بالقدر نفسه.

العطر هو الأكثر ثباتًا في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل درج غرفة النوم أو الخزانة. من الأفضل الاحتفاظ بالعطر في عبوته الأصلية، لأنّ التعرض للهواء يمكن أن يخلّ بالتوازن الكيميائي. يمكن أن يسرع أيضًا تبخّر الكحول داخلها، ما يجعل صلاحية العطر تنتهي بشكل أسرع.قد يكون تحديد ما إذا كان قد انتهى عطركِ، أمرًا صعبًا؛ إذا كان عمر عطركِ يزيد عن عامين ونصف العام، فقد ترغبين في اختباره بحثًا عن علامات انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، إذا كانت رائحة عطركِ جيدة، ولونها متناسقًا مع لونها وثباتها عند شرائها، فيجب أن تكون آمنة للتطبيق. قد تستمر بعض العطور بجودة عالية في السنوات القادمة، إذا تم تخزينها بشكل صحيح.