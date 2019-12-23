صبغات للشعر الأشقر... عصرية وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتعدد صبغات الشعر الرائجة لهذا الشتاء، في مقدمها صبغات الشعر الأشقر، الذي يعد من أجمل وأبرز ألوان الشعر العصرية والمشرقة. فإذا كنت من محبات الشعر الأشقر، سنعرفك في هذا المقال الى أبرز صبغات الشعر الأشقر التي تحاكي صيحات ألوان الشعر لهذا الشتاء، فاختاري من بينها ما يعجبك.



الشعر الأشقر العسلي

الأشقر العسلي هو من أبرز ألوان الشعر الرائجة لهذا الشتاء، وهو يضفي على مظهر المرأة لمسة دافئة ويمنحها إطلالة عصرية ومتجددة. تمزج هذه الصبغة بين درجات الأشقر المائلة الى درجات العسلي المختلفة بلمسات فاتحة وداكنة في الوقت نفسه.

تابعي المزيد: ألوان شعر شتوية رائجة جداً مستوحاة من النجمات



الأشقر الفاتح

الشعر الأشقر الفاتح

الأشقر الفاتح هو من أبرز صبغات الشعر لهذا الشتاء، وهو يمنح المرأة إشراقة طبيعية وطلة نابضة بالحياة. وبإمكانك اعتماد اللون الأشقر على كامل الشعر، أو على أطرافه، أو على بعض خصلات الشعر، وهكذا تحصلين هذا الشتاء على لوك جذاب يلفت الأنظار.



الأشقر الفراولة

الشعر الأشقر الفراولة

لأي امرأة شقراء ترغب في تبديل لون شعرها خلال الأيام المقبلة، من دون إحداث تبديل كبير، فإن الشعر الأشقر الفراولة خيار رائع لها، فهو من أبرز اتجاهات ألوان الشعر الرائجة حالياً، والتي تمنح المرأة ذات البشرة البيضاء خصوصاً إشراقة لا مثيل لها.

تابعي المزيد: صيحات ألوان الشعر 2020... جريئة وحيوية



الأشقر الشمسي

الشعر الأشقر الفراولة

يشكل الشعر الأشقر الشمسي خياراً مثالياً لك هذا الشتاء، وهو اللون الذهبي الدافئ المائل قليلاً الى البني. وبإمكانك اعتماد هذا اللون أيضاً على أطراف الشعر فقط، أو اعتماد هاي لايت باللون الأشقر الشمسي.



الأشقر مع الجذور الداكنة

الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة

Advertisements

إن صبغة الشعر الأشقر مع الحفاظ على جذور الشعر الداكنة، هو من بين أكثر الخيارات رواجاً في هذا الموسم. لذلك، إن كنت ترغبين في اعتماد موضة الشعر هذه، اتركي شعرك ينمو قليلاً لتبرز الجذور الداكنة، من ثم اعتمدي اللون الأشقر لبقية الشعر.

تابعي المزيد: أبرز صيحات الشعر 2020... عودة الى الزمن الجميل



الأشقر المشروم

الأشقر المشروم

هذا اللون مثالي للمرأة التي تميل الى لون الشعر الأشقر، والتي لا يمكنها الاستقرار على لون موحد للشعر، فهو مزيج بين الشعر الأشقر والشعر الداكن، بالتالي سيكون خياراً رائعاً بالنسبة إليها، وسيضفي على طلتها الأنوثة ويمنحها إطلالة عصرية جذابة.

تابعي المزيد

تسريحات شعر ناعمة سترغبين في تجربتها سريعاً

ألوان شعر شتوية رائجة جداً مستوحاة من النجمات

تسريحات شعر طويلة للمناسبات على غرار النجمات