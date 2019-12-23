لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصد مقطع فيديو لحظات اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، بدا وكأنه حادث بالعرض البطيء.

الفيديو يظهر من خلاله سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

اللقطات أوضحت أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

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”سكاي نيوز”، ذكرت أن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل.. وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

ملكية السفينتين “كرنفال غلوري” و”كرنفال ليجيند”، تعود إلى شركة واحدة تسمى “كرنفال كروز لاين”.

الشركة المالكة قالت إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.