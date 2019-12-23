أول ظهور بعد الجراحة.. أنغام بـ"ملابس كاجوال" استعدادا لحفل الرياض

شارك الموسيقي زياد ساكر متابعيه، بصورة تجمعه بالفنانة أنغام والموسيقار وليد فايد، والتي تعد أول ظهور للمطربة المصرية، عقب أيام من إعلان خضوعها لعملية جراحية.

وظهرت أنغام بأزياء كاجوال، تجمع بين الرمادي والأسود، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، واضعة مكياج واضح، خلال تحضيرات حفلها بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "نورتي الرياض"، و"منتظرين حفلك"، و"حمد لله على السلامة، الصورة ريحتنا"، و"جميلة يا أنغام كالعادة".

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ومساء أمس، وجهت أنغام" رسالة إلى متابعيها، قائلة: "حفل بعض من ذكرياتي.. غداً الاثنين 23 ديسمبر 2019 انتظروني.. الرياض"، مرفقة صورة جديدة لها بمكياج "سموكي" وشعر منسدل، مرتدية فستان لامع بدون أكمام.

يشار إلى أن راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، أعلنت أن أنغام خضعت لعملية جراحية، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى.

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "هتباشر عملها بشكل طبيعي من بكرة"، حيث من المُقرر أن تسافر أنغام صباح الغد، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض.