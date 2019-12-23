سنة الانتصارات التصاعدية في انتظار مواليد برج القوس خلال 2020

انها سنة الانتصارات التصاعدية تتدرج النجاحات والترقيات من بداية السنة وتتطور أكثر واكثر مع تقدم الايام لتصل الى الذروة في نهاية العام سوف تمر في سنة جيدة من الفرص والنجاحات والاقبال على الحياة بدون خوف وتردد تبتسم لك الظروف لتبدأ صفحة جديدة وواعدة بالتقدم والإزدهار. تحيطك الكواكب بأجمل التأثيرات من مواقع فلكية إيجابية بالنسبة الى برجك وتتعاطف مع طموحاتك وأحلامك.

سوف يبدأ مواليد برج القوس صفحة ومرحلة جديدة من حياتهم حيث تسيطر عليهم حالة من التفاؤل والأمل والإيجابية وتكثر لديهم الأرباح ويقبلون على نجاحات كبيرة وتعوض فيها متاعب وصعوبات الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من بيت المال لذلك عليك لا بالعمل الجاد وتوظيف الجهود من أجل استغلال كافة الفرص وتطويعها لصالحك كما عليك الانتباه من المصاريف الزائدة.لكن رغم ذلك يتوجب عليك أن تكون متيقظاً وذهنك حاضراً أو متنبهاً لكل ما يدور حولك من أحداث ومجريات او تطورات.

ستكون السنة مثمرة على مختلف المستويات. وها أنت تفتح يديك لتقلي الهدايا ولحصد الفرص الثمينة، كما قد تكون سنة حاسمة لبعض الأمور الرئيسية العالقة في حياتك والمطلوب منك أن تكون جاهزاً لكل المعطيات وكذلك منفتحاً قدر الإمكان على الحياة وعلى كل جديد فلطالما كنت تنظر الى التغييرات من بعيد مراقب، أما الآن فقد بات بإمكانك اقتناص الفرص وقيادة التغييرات وتسييرها بحسب ما تقتضيه مصلحتك.

وتنطلق بحماسة ، كما وتبدأ بإظهار مواهب متعدّدة فتستقطب الممؤيّدين والمشجعين، كما تتلاحق الأحداث بشكل مذهل لاسيما لدى تلك المواليد التي تتمتع بحياة ناشطة إجمالاً. هناك معارف ووجوه جديدة وتحالفات، وكذلك انفراجات ومصالحات مهمة. تفخر بنفسك وبإنجازاتك، فالأضواء مسلطة عليك وعلى أدائك. سارع الى إثبات وجود في محيطك المهني والاجتماعي.

مهنياً: تنعم بنجاح وارتياح وانتقال الى وضع جديد في هذا العام المزدهر بالعلاقات على كافة المستويات وتتوصل الى انجاز طالما حلمت به مدعوما من كوكب المشتري من برج القوس الذي يعدك بتحقيق المشاريع ويزودك بتفاؤل وحماسة في هذ السنة سنة التغيير الايجابي التي تترك اثرها عليك لسنوات قادمة وتحمل اليك الحظوظ على مختلف الاصعدة مهنيا شخصيا واجتماعيا فتحقق نجاحا في العمل او تتولى مهمات جيدة تؤديها باحتراف كلي تبحث هذه السنة عن معنى أكبر لعملك، لأنك تجد نفسك غير راض عن مسار الأمور على نحو مسطح. وهذا ما يحثك على إجراء تعديلات مهنية مهمة. صحيح أنك لن تتمكن من القيام بخطوات كبيرة، لكن التغيير يأتي عن طريق تعديلات صغيرة لن تفوّت الفرص التي تدفع بأعمالك نحو النجاح، مزوّداً بمعنويات قوية، وواضعاً أهدافاً تسير نحوها بثقة. إنها سنة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، فما تؤسّسه الآن يكون له صدى على المدى البعيد. تقلب صفحة منذ بداية السنة، وتخوض مفاوضات طويلة ودقيقة ربما، وتسمع كلمات المديح، لكنك تتابع طريقك بمعنويات أقوى من السابق وببراعة وحسن تصرّف، حتى لو اعترضت سلطة عليك أو أحد المسؤولين، أو طرأ ما يضايق مساعيك أو يؤخّر بعض الاستحقاقات لحسن الحظ أنك تقاوم هذه السنة كلّ هذه الاحتمالات، وتشقّ طريقك، واضعاً خطة للهجوم إذا لزم الأمر؛ فهذه السنة تبدو مصيرية لأعمالك، وما تؤسّسه يرتكز على بناءٍ صلبٍ. لا يمكن القول إنها سنة صعبة ومع ذلك يتوجب عليك إظهار المزيد من الكفاءة والتفاني. أما الشعور بالإرهاق فيصبح جزءاً من حياتك اليومية وما عليك سوى التخطيط لجدولك اليومي والتحلي بالصبر. حدّد أولوياتك كل أسبوع كي تتجنّب الوقوع في أخطاء الحيرة والتسرّع. سوف تتناقض في الكثير من الأحيان بعض الواجبات المهنية مع أولويات شخصية فكن حكيماً وهادئاً كي لا تندم على تسرّع ما.من الناحية الإيجابية، سوف يحمل المشتري الكثير من الأخبار الجيدة. فهو يبشّر بالإنتقال من مكان إلى آخر أو قد تنشر بحثاً يلاقي استحساناً كبيراً. قد تشارك في ورشات عمل وتدريب مهمة جداً أو تعلب دوراً في مناقشات أو مؤتمرات دولية. هنالك أيضاً فرص عمل جديدة تتزامن معها رغبتك بتعزيز كفاءاتك. كما ترى سوف يحتاج الوضع المهني إلى الهدوء والحكمة واستشارة أشخاص يكنّون لك المحبة والمصلحة الجيدة.

عاطفياً: إن تأثيرات كوكب المشتري تعمل على تعزيز العلاقات العائلية والعاطفية في هذه السنة الاستثنائية، يحصل خلالها ما لم تعشه ربما في السابق، إذ تعرف شعبية لا مثيل لها، وتتعرّف إلى أشخاص كثر، وتلبّي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهمّة، وتتّخذ قرارات كبيرة مع الشريك، فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى.أمّا إن كنت عازباً، فقد ترتبط في هذه السنة وتنتقل إلى القفص الذهبي. تحسن التصرّف مع الحبيب ببراعة وحنكة بغية دفعه إلى اتخاذ القرار النهائي بالارتباط. ستسمح لك السنة بأن تحتفل مع الأحبّاء بأحداث جميلة. قد ترتبط وتتزوج وتهاجر أو تسافر بحثاً عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئناً إلى غدك وقد يسهل عليك فرصة الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة. أو ربّما لتسوية خلاف أو مسألة إرث. إنها سنة ارتياح وطمأنينة واستقرار لمن يبحث عن الاستقرار أو فقط التعارف. إنها سنة مهمة جداً وإيجابية

صحياً: وضعك الصحي يبدو جيداً هذه السنة، وتكون منسجماً مع ذاتك، فأنت أكثر اهتماماً بالأمور المتعلقة بالصحة ولا تترك المشاكل الصحية تكبر أو تتفاقم. إذ تجري تغييرات جذرية على نظامك الحياتي، مبتعداً عن كل ما يمكن أن يسبب لك الأذية الجسدية أو النفسية،وهذا أمر يؤثر إيجاباً في حياتك في مختلف الصعد. تبتعد على الكسل، وتتردد الى النوادي الرياضية بانتظام ممارساً نشاطات مختلفة.

حركة الكواكب عن سنة 2020 القوس

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المشتري

ترافقك التأثيرات الإيجابية هذا العام بسبب تعاطف كوكب المشتري من البيت الثاني بيت المال الذي يقدم لك الفرص الكثيرة. ويتوجب توضيح نقطة مهمة ألا وهي أن المشتري هو الكوكب الوحيد الذي سيجلب الحظ لبرجك هذا العام وأصبح الضوء أخضر لاستكشاف المواهب الفنية أو الإبداعية. لا تحتاج لأن تكون فناناً أو محترفاً للإستفادة من كوكب المشتري. في الواقع يشعر كلّ مواليد القوس بالتغيير الإيجابي في حياتهم. يحمل هذا الكوكب تغييراً إيجابياً وسيكون من الحكمة أن تضع خطةً أو أكثر من أجل الإحتفال بالتغيير مثل الترقية والزواج وولادة طفل والإنتقال إلى مكان آخر أو ببساطة حلّ قضية مهمة.

زحل

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بالإضافة إلى بلوتو، سيكون وجود كوكب زحل في برج الجدي سبباً كبيراً لظهور المعاكسات والعقبات في حياتك خلال هذه السنة. يجلب زحل ضغوطاً ثقيلة تطال الكثير من المواليد وبشكل واضح حزيران/يونيو يسبب زحل خسارة أو انفصالاً أو وعكة صحية أو ما شابه من أحداث مؤلمة. ليست بالسنة السهلة وليست بالسنة المعبدة بالزهور لتلك المواليد التي تقع تحت تأثيرات زحل. كما لن تدوم العلاقات السطحية ولن تدوم الوظيفة. إنها سنة تحديات ومن الضروري جداً التحسب لحماية كل ما هو مهم في حياتها.

بلوتو

يتواجد هذا الكوكب في البرج المعاكس، الجدي، منذ عام 2008 وسيبقى حتى عام 2024. لذلك، لن تفاجئك تأثيراته، على الرغم من أنه سيؤثر هذا العام في الأغلب على مواليد 11 إلى 14 كانون الاول /ديسمبر . يعتبر بلوتو كوكباً بطيء الحركة لذلك قد تكون تأثيراته (على شكل عقبات، رفض أو انفصال) قوية جداً وصعبة.

وبسبب تواجد بلوتو في برج الجدي التحديات لجميع أنواع الشراكات أو العلاقات: القانونية والمهنية والشخصية أو الاجتماعية. في الواقع، تحتاج هذا العام إلى مواصلة حماية العلاقات المهمة من الإنهيار.

كسوف الشمس

ويقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر والرابع في 14 كانون الاول فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأن تقع تحديداً على خط فلكك؟

كسوف الشمس الأول في بيت والضرائب والنفقات وموارد الشريك والقروض وحتى المرض. مع تأثير هذا الكسوف،. عليك الإعتناء أكثر بهذه المسائل كي تبقى الأمور مستقرة. لا يمكن تجنب بعض الأحداث في بعض الأحيان ولكن بإمكانك تفهمها والتعامل معها بمنطق وحكمة. عليك التركيز على حماية مواردك أكثر من أي أمر آخر خلال هذه السنة وينصحك الفلك بأن تتصرف بحكمة وعقلانية مع الأمور العصيبة.

الكسوف الشمس الثاني يعني أن حدثاً هاماً يكون هذا الحدث تغيير حياة أو صحوة مهمة. من الضروري جداً أن تعتني بنفسك فأنت تحتاج إلى حماية ممتلكاتك وصحتك من أجل إبطال مفعول تأثيرات الكسوف. أما بالنسبة إلى الكسوف الثالث في بيت الأرباح والمكاسب بالنسبة إليك. وبالتالي من الضروري أن تكون حريصاً جداً هذا العام على ممتلكاتك وسمعتك.

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير ويرمز إلى الأمور المالية والمعنوية وبالتالي قد يسبب هذا الخسوف فترة من القلق. الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليو ولذلك يجب أن تتجنب مخالفة القوانين وأن تبتعد خلال فترة الخسوف عن الخلافات.

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