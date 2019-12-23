2020 عام جني الأموال لمواليد برج العقرب مع تحذيرات من الخيانة

يؤكّد خبراء الفلك أن 2020 لن يكون هو العام المثالي بالنسبة لمواليد برج العقرب، على الرغم من أن الأمور العاطفية والمالية ستكون مزدهرة ولامعة، موضحين أنها ستكون سنة طويلة ومرهقة لكنها في الوقت نفسه ستحمل بعض المكافآت، فهنالك تشابه كبير بين هذا العام والعام السابق مع إضافة تأثيرات الكسوف على بعض المواليد. أما النجاحات والإنجازات فستكون على الصعيد الشخصي والعائلي وستكون بالفعل كثيرة. إذًا لا داعي للخوف لكن يتوجب عليك التحلي بالموضوعية والحكمة والمسؤولية طيلة العام.

تعتبر سنة 2020 هي عام التقدم والنجاح بالنسبة لمواليد برج العقرب ان الكواكب ستقدم لك المزيد من الأموال والمكاسب المادية كما تستطيع حصد نتائج مشاريعك، عليك بالحذر أثناء التعامل مع شركائك في الحياة لتجنب التعرض لصدمة أو خيانة خاصة على الصعيد المهني، وعاطفيًا تنصح الكواكب بعدم التسرع في الحكم على العلاقة واتخاذ وقت كافي في التفكير. اذن لن تواجه أيّة عوائق على الصعيد الرومانسي هذا العام بل ستحيطك أجواء إيجابية لاسيّما على الصعيد الشخصي والعائلي. من الطبيعي أن تتذمّر من كثرة الطلبات والمسؤوليات إلا أنّك ستكون سعيدًا بإرضاء كل افراد عائلتك وستبدي سلوكًا متفائلًا في كلّ حين. تستفيد هذه السنة أيضًا من فرص توثيق علاقاتك بالآخرين وتتمكّن من تحقيق حلم كبير.

تشكل هذه السنة إستمرارًا لبعض الأمور التي جرت في العام 2019 وذلك بسبب تواجد كواكب أورانوس ونبتون وبلوتو في المواقع الفلكية نفسها. فالحياة هي كناية عن عملية متواصلة ومن الممكن جدًا أن تُكمل ما قد بدأته في السنوات الماضية، لتلك الأسباب، سوف نناقش حركة الكواكب المذكورة أعلاه بالتفصيل وذلك للمزيد من المعلومات عن مجريات حياتك.

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الحدث الفلكي الوحيد الذي قد يجلب بعض الأحداث غير المحبّبة هو محور عقدة القمر وكسوف الشمس وبالتالي ينبغي أن تقرأ تأثيراته الشهرية للمزيد من التفاصيل.

مهنيًا: تتزامن هذا العام تأثيرات كوكب بلوتو مع تلك لكوكب زحل والمشتري . تكون الضغوط متنوعة في كثير من الأحيان. فباستطاعة هذين الكوكبين أن يهدّدا استقرارك ونوعية أدائك. وتجتمع أيضًا تأثيرات الكسوف والخسوف للتأزم بعض الظروف. تشبه الظروف المهنية تلك للعام الماضي. فباستطاعة هذين الكوكبين أن يهدّدا استقرارك ونوعية أدائك.. قد تشتكي من المهمات الصعبة أو قد تطلب أن يتم نقلك الى مركز آخر على أمل أن تتحسّن أوضاع المهنية. بالفعل، لن تمر السنة بسهولة وينبغي أن تحافظ على مستوى عالٍ من المهنية. دون شك، ينتظرك المزيد من المسؤوليات وسوف يصعب عليك إرضاء رب عملك. لتلك الأسباب، قد يقرّر البعض منكم تقديم إستقالتهم فيما قد يُطرد البعض الآخر بسبب سلوكهم السلبي. يتوجب عليك أن تحمي استقرارك المهني طيلة هذه السنة ذلك أن بلوتو وزحل قد يجلبان تغييرات أساسية على حياتك المهنية. من الطبيعي أن ترهقك تأثيراتهما ومن الضروري الإلتزام جديًا بالواجبات كي لا تجد نفسك مقصرًا أو مهملًا أو متأخرًا. إعمل بجدية وانفتاح

عاطفيًا: إنها سنة مهمة جدًا على الصعيد الشخصي والعاطفي. هي سنة مصالحات وتسويات وارتباط وأفراح. إنها سنة مهمة جدًا على الصعيد الشخصي والعاطفي. هي سنة مصالحات وتسويات وارتباط وأفراح. سوف تقدم لك السنة العديد من الفرص لتعزيز وضعك الشخصي ولن تشعر بالوحدة أو القلق إلا إذا كان قرار البقاء وحيدًا بالفعل قرارك الشخصي. تكون تأثيرات المشتري من برج الجدي الصديق داعمة جدًا وستشجعك على تقريب وجهات النظر بيك وبين الأحباء. ومن المتوقّع أن تزدهر كافة علاقاتك بشكلٍ ملحوظ. أما الأشهر المميزة لهذه السنة فهي أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وحزيران/يونيو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. وكانون الأول/ديسمبر. تكون تأثيرات المشتري داعمة جدًا وستشجعك على تقريب وجهات النظر بيك وبين الأحباء.

صحيًا: أوضاعك الصحية مقبولة هذه السنة، يمكن أن يكون نشاطك في وضع أفضل. ولكن هذا لا يعني أنك تفتقر الى الطاقة الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة. التحديات المهنية التي تواجهك تستنفد الكمّ الأكبر من طاقتك، لكن إذا عرفت كيف تنظّم عملك ويومك وتلغي المسؤوليات التي لا جدوى منها وترتاح عندما تدعو الحاجة، فإنك تستطيع أن تحافظ على نشاطك وتستغله للقيام بأشياء تحبّها.

حركة الكواكب عن سنة 2020 العقرب

المشتري

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يجلب المشتري هذا العام تأثيرات جيّدة جدًا على الصعيد الشخصي وجود المشتري في برج الجدي والذي يرمز في خارطتك إلى الحياة الشخصية والعائلية. إنّها أفضل الأشهر لاستعادة الهدوء والسكينة والطمأنينة. إنها أفضل الفترات لتحديد أولوياتك الشخصية والعمل عليها. يساعدك الحظ على تحقيق أمنياتك إلى حد كبير ولذلك لا تتفاجأ بفرصة مهمة قد تغيّر مسار حياتك.

قد تحصل على جنسية أخرى أو تعود لتلتقي بأخ أو فرد من العائلة ابتعدت عنه منذ فترة. ستحمل لك هذه الأشهر ارتياحًا معنويًا قد يكون بسبب انقلاب موقف أحد الأشخاص أو الظروف لصالحك. كما تلوح في الأفق مصالحة عائلية ولقاءات مفيدة تعيد الحرارة إلى العلاقات. أجل هذه هي الفترة الأفضل لدعم الروابط الشخصية والعائلية وللعمل على مصالحة أو تسوية.وستكمل حياتك بشكل سهل وسريع. تتطوّر الأحداث بشكل إيجابي ولن يتعكر صفو هدوئك. تتمحور الإيجابيات على الصعيد العاطفي في الدرجة الأولى. فقد تقع في الغرام أو تلتقي بصديق يلفت انتباهك بشكل مختلف يطرق له قلبك. قد تتطور علاقة حب إلى ارتباط أو زواج.

أورانوس

يجلب كوكب أورانوس من برج الثور تغييرات وأحداثًا غير متوقّعة لكن إيجابية. ولا يزال هذا الكوكب متواجدًا في برج الحمل، أي بيتك الخاص بالدراسات العليا والسفر. منذ العام 2018 وسيظلّ في الموقع نفسه حتى العام2024 . تحدث بشكلٍ مفاجئ ومن المحتمل أن تشهد مثل تلك التغييرات لاسيّما في المجال الأكاديمي. على سبيل المثال، قد تنتقل إلى مدرسة أو جامعة أخرى أو قد تبحث عن مغامرة جديدة في بلدٍ أجنبي. من جهة أخرى، يعلن كوكب أورانوس عن أحداثٍ إيجابيّة ويعزّز قدراتك الإبداعية

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز /يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر . فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأين تقع تحديدًا على خط فلكك. الكسوف الأول يشير الى ضرورة الاهتمام باستقرار علاقاتك العاطفية والمهنية والاجتماعية. الكسوف الثاني يشير الى فترة متقلبة على الصعيد الصحي والنفسي. أما الكسوف الثالث يشير إلى حدث مهم قد يغير خياراتك أو مسارك الرئيسي للعام.الكسوف الرابع في تاريخ 14 كانون الاول ديسمبر

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير ويسلّط الضوء حوالي شهر تقريبًا على أولويات وتوجهات شخصية. يحدث الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليوالذي يتعلق مباشرة بعلاقاتك العاطفية والمهنية وغيرها. تدفعك حركة الخسوف هذه إلى تقييم بعض العلاقات ومن الممكن أن تلتقي بشخصٍ مميّز أو أن تنضم إلى نادٍ إجتماعي معين.

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