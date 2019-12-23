سنة التجدد والقرارات المصيرية تنتظر "العذراء" في 2020

كشف خبراء الفلك أن 2020 ستكون سنة التجدد والقرارات المصيرية والاحداث المثيرة التي سترافق مواليد برج "العذراء" طيلة العام تنقلات وتغيرات وحب جديد أو عمل جديد بانتظارك، حيث ستكون سنة التغييرات الكبيرة التي سوف تفاجئك من بعد اربع سنوات عذاب السنة سوف تقرر وتفصل كما تريد صفحة جديدة ومما لا شك فيه أنها أن هذا العام فهو عام الأرباح والمكاسب والتكريم والتفوّق.

ستعيش مواليد برج العذراء سنة مميزة ومفعمة الإيجابيات على كافة المستويات حيث تتحقق أحلامك وتعويضك هذه السنة عن المتاعب والآلام التي مررت بها في السابق، لكن عليك دائمًا بالحذر والتأني والاختيار بين الأفضل، وعاطفيًا سوف تحقق في 2020 الاستقرار في حياتك الخاصة ويدخل الحب حياتك ويجد العازب منهم الشريك المناسب للارتباط والزواج.

وسوف تدير سفينتك لأنّك تعرف أهدافك وأولوياتك، وسوف تكون منافسًا صعبًا للغاية بسبب الثقة العالية بالنفس، وسوف تكسب احترام وتقدير الآخرين، وكان العام الماضي مميزًا جدًا بسبب الزيارة التي قام بها كوكب المشتري إلى برجك وبالتالي كنت أمام فرصة فريدة للبدء صفحة جديدة ومما لا شك فيه أنها كانت سنة التغييرات الإيجابية الكبيرة في حياتك.

أما هذا العام فهو عام الأرباح والمكاسب والتكريم والتفوّق. في الواقع، سوف تدير سفينتك لأنّك تعرف أهدافك وأولوياتك. نعم، سوف تكون منافسًا صعبًا للغاية بسبب الثقة العالية بالنفس، وسوف تكسب احترام وتقدير الآخرين.

ويحمل لك هذا العام المكافآت وستحب كل لحظة فيه، وعلى الرغم من النجاح والفشل في بعض الأحيان، سوف تزدهر الأمور المالية هذا العام، وسوف تتلقى المكافآت والأرباح، وتشهد مهنتك تقدمًا ملحوظًا وتعمل الإستثمارات لصالحك، ومع ذلك، تحتاج إلى اتباع القواعد والقوانين، ويمنحك النجاح الذي تحققه القوة ويحثك على بذل المزيد من الجهود. في الواقع، سوف تستمتع بالكثير من اللحظات الجميلة على مدار العام.

ونستكشف الآن عبور الكواكب الرئيسية وتأثيراتها مع نظرة عامة على حياتك العاطفية والمهنية.

خذ في عين الاعتبار أن كوكب المشتري سوف يكون لاعبًا مهمًا هذا العام.

مهنيًا، فهي سنة واعدة جدًا تحمل لك النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. يفتح كوكب المشتري الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. في الواقع، يمثّل المشتري السبب الذي يجعل هذا العام من أفضل الأعوام، فهو يعطيك الضوء الأخضر للمضي قدمًا. من المحتمل أن تقوم هذا العام بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقًا. تستطيع الانتقال الى بلد آخر أو تضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير، إنها بالفعل من أفضل السنوات.

عاطفيًا، ونظرًا لتأثيرات كوكب المشتري القوية سوف ينعم عليك الفلك بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار، ويساعدك المشتري على الحصول على حياة عائلية أقوى ومما لا شكّ فيه أنها سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي ستشهد بعض التأثيرات المعاكسة للكواكب، يسبب أورانوس المتاعب والصراعات في حين يعزّز المشتري الاستقرار ويفتح أبوابًا جديدة للتحسين والتطور. ومع ذلك، تتحمّل المسؤولية الكاملة لحماية العلاقات من المتاعب، ربما يحاول شريكك أو أحد أفراد أسرتك إيصال رسالة لك. لذا، استمع إلى احتياجاتهم أو مخاوفهم وقم بحلّ النزاعات قبل فوات الأوان.مع تواجد بلوتو وزحل في مجال العلاقات الشخصية، تحتاج إلى حماية حياتك الشخصية من أي تغيير جذري. فقد يسبب بلوتو، في هذا المركز، في بعض الأحيان، تغير مكان السكن أو الطلاق أو المشاكل مع أحد أفراد العائلة. إذا كنت عازبًا، قد لا تكون هذه السنة سنة الاستقرار. تحتاج إلى بذل قصارى جهدك لاختيار الشخص المناسب لأنك لا تستطيع تحمّل إضاعة أفضل الفرص على المرشحين الخطأ.

صحيًا: لا يخلو وضعك الصحي من بعض الارتباك هذه السنة وقد يتحول إلى مصدر اهتمام أساسي لك لاسيما وأنك تتجاهل أوضاعك الصحية وتتركها تتفاقم، إذا بادرت الى الاهمام بصحتك يبقى المرض بعيدًا عنك، أما التجاهل فيؤدي بك مباشرة الى المشاكل والأمراض. الأوضاع الفلكية تعاكسك وتمتص كل طاقتك فيصبح قيامك بأقل نشاط مصدر تعب لك، بينما كنت تقوم به في السابق بكل راحة وحيوية.

حركة الكواكب عن سنة 2020 العذراء

المشتري

يبشر هذا الكوكب بالحظ السعيد والفرص الكبيرة في المنطقة التي يعبر فيها. يتواجد كوكب المشتري في برج الجدي الترابي الصديق وهذا يعني أن المشتري سيعمل لصالح الأمور المالية والأرباح ستلاحظ أن عملك اليومي يحقق نجاحًا كبيرًا وقد ترغب في توسيع أو دمج أساليب جديدة في العمل. إنها أفضل فترة للدخول في مشروع جديد أو للاستثمار في مشروع تجاري جديد. إنها أيضًا الفترة الأفضل لتقديم طلب للحصول على قرض أو حل الديون المعقّدة. وحتى الدراسة تصبح أفضل ومرضية أكثر إذ أنك ستحقق درجات وعلامات عالية. في الواقع، يرغب الكون بمكافأتك بطرقٍ مختلفة. أما النتيجة النهائية فهي المزيد من الثقة بالنفس والسلطة.

وجود كوكب المشتري في البيت الثالث الخاص بالدراسات والتواصل والتفاعل إنها بالفعل الفترة الأكثر مردودًا على هذه المستويات، كما تتمتّع بطاقةٍ هائلة جسديًا وعقليًا. إنه أفضل عام للأداء الأكاديمي ويستحق تمامًا استثمار الجهود الحثيثة. تستطيع إظهار التميّز والإنجازات غير المتوقعة. قد يغيّر البعض منكم إختصاصه أو مدرسته.

زحل

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يتواجد كوكب زحل في برج الجدي الذي يحكم القضايا الشخصية والمنزل والعائلة. مع تواجد زحل في هذه المنطقة، قد تواجه التوتر بشأن إحساس الأمان لديك. يلقّنك كوكب زحل دروسًا أينما كان. وقد تعيش لحظات مختلفة من الحرص أو القلق على مسألة شخصية. ومن المهم حماية الاستقرار مهما كان معناه بالنسبة إليك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار علاقتك مع أفراد الاسرة من إخوة وأقارب. أما إذا عانى زواجك من التقلبات وإذا لم تكن العلاقة متينة فقد تمر هذه الأخيرة بأزمة ما. يمكن القول إنّ زحل قادرٌ على إثارة المتاعب فكن حذرًا. مما لا شك فيه أنه سيكون درسًا يساعدك على تقدير استقرار الأسرة وسلامتها. كما يقوم زحل باختبار ثباتك واهتمامك وحرصك وفي نهاية المطاف يكافئك باستقرار تستحقه.

أورانوس

شكّل هذا الكوكب معاكسة لبرجك منذ عام 2018 وسيبقى حتى عام2024 . يحمل هذا الكوكب الأحداث غير المتوقعة التي تسبب الانفصال أو الاستبعاد أو الانهيار. لقد شعرت على الأرجح بتأثير أورانوس وعانيت من صعوبة الالتزامات أو من المسائل القانونية المخيبة للآمال. مما لا شكّ فيه أنّ العناية الإضافية بالزواج ضرورية في هذه المرحلة لأنّ أورانوس قد يسبب أحداثًا صعبة ومزعجة للغاية. يرتكز هذا الكوكب على عامل المفاجأة ولن تستمرّ العلاقات غير المستقرة أو غير السليمة طويلًا في ظل تأثيراته. لذلك، تحتاج أن تأخذ وقتك قبل التوصل الى قرار مهم.

بلوتو

ويتواجد هذا الكوكب في مجال الحياة الشخصية (الأسرة والمنزل ومكان الإقامة والآباء والجذور) منذ عام 2008 وسيبقى حتى عام 2024. لا شكّ بأنه يقوم بزيارة طويلة وبطيئة ولكنّ تأثيراته قوية جدًا وطويلة الأمد. ويحمل بلوتو بعض التغييرات الكبيرة إلى حياتك الشخصية. وسوف يحثّك على إعادة تقييم ظروفك الشخصية من أجل إدخال أي تغييرات ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يجلب بلوتو التغييرات التي أنت بأمسّ الحاجة إليها لتتمكن من المضي قدمًا في حياتك. قد يبشّر بلوتو أحيانًا بالإنتقال من مكان الى آخر أو الزواج أو الطلاق أو الهجرة أو الإضطرابات الشخصية. كن حكيمًا وحاول تمرير هذه الأوقات بسلاسة قدر الإمكان.

كسوف الشمس

ويقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير، والثاني في 6 تموز/ يوليو، والثالث في تاريخ 29 آب/أغسطس، والرابع في تاريخ 14 كانون الاول /ديسمبرـ فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأين تقع تحديدًا على خط فلكك؟

الكسوف الأول يسلّط الأضواء على علاقة رومانسية أو ظرف يتعلق بأحد أولادك.

الكسوف الثاني يسلط الأضواء على أحد الوالدين أو مستقبل أمر مهني.

الكسوف الثالث فهو يشير إلى حدث اجتماعي وعلاقة مع مؤسسة ما.

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الذي يرمز إلى التواصل مع محيطك وهو بالتالي يسلّط الضوء على علاقةٍ معينةٍ.

ويحدث الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليو وهو بالتالي يكون تكملة لتأثيرات الكسوف الأول.