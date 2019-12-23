صور.. سيرين عبد النور تستعد للكريسماس بـ"فستان أحمر ومكياج هادئ"

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعيها بصورتين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بفستان أحمر جريء من القطيفة مكشوف عند منطقة الصدر، دون أكمان، كما إن لها فتحة هوليود الواسعة، الكاشفة عن ساقيها.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر بسيطة، مع الأقراط الألماسية، والمكياج التُرابي الهادئ.

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وأرفقت "عبد النور" الصور بتعليق: "بكرا ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم".

وعرضت الفنانة اللبنانية مؤخرًا، مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، مع نجلها كريستيانو، الذي رزقت به مارس 2018.

وظهرت سيرين، أثناء لعبها مع كريستيانو، في محاولة لإضحاك طفلها الرضيع الذي لم يتوقف عن الضحك، بسبب حركات والدته الطريفة بواسطة المنديل.

وعلقت سرين عبد النور قائلة: "غرامي هل الضحكة يللي مجننتني".