هاشتاج وفوتوسيشن.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف: زوجي وحبيبي

اختارت الفنانة كندة علوش تهنئة زوجها الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده الـ39 على طريقتها الخاصة، وطالبت محبيها ومتابعيها مشاركتها في معايدة زوجها بعيد ميلاده عبر هاشتاج "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف".

وغردت كندة عبر حسابها الشخصي على تويتر، "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجي وحبيبي.. أنا حعايدو بس حابة إنو إنتو كمان تعايدوه.. كل واحد حابب يكتبله شيء أو يقلو رأي، أو يدعيلو دعوة حلوة ياريت يكتبهالو مع "هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف"، وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. أنا بانتظار معايداتكم".

وفي تغريدة أخرى كتبت كندة علوش: "لا تنسوا الهاشتاج".

ولم تمر ساعتين على منشور كندة وكان التفاعل على الهاشتاج كبيرا، لتغرد مرة أخرى: "شكرا.. شكرا للتفاعل الرائع أكيد حيفرح جداً لما يشوف كل هالمعايدات والمحبة الكبيرة خلونا نكمل في عيد الميلاد لبكرة".

وتصدر الهاشتاج رقم 4 لـ تريند تويتر بمصر، بعد تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي كندة علوش وعمرو يوسف، لتغرد كندة علوش مرة أخرى، "بهمتكم الهاشتاج تريندينج رقم 4 بمصر".

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واحتفلت "كندة" أيضا بنشر "فوتوسيشن" جديد لها مع زوجها، ونشرت ذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت كندة لزوجها: "كل سنة وأنت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وأنت محقق كل اللي بتحلم بيه".

وولد الفنان عمرو يوسف في 23 ديسمبر 1980، ويبلغ من العمر 39 عامًا، وهو من مواليد محافظة القاهرة.