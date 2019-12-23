زوجة رياض محرز برفقة ملاكم في ملهى ليلي: كانوا في جو من المرح

لازالت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تثير الجدل بين الحين والآخر، بسبب تصرفاتها التي تُسلط الصحف الأوربية عليها الضوء بين كل فترة.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية، خبرا بمفاداه أن زوجة اللاعب، شوهدت الجمعة الماضية، في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل.

وبحسب أحد الموظفين في الملهى، الذي سرد الواقعة لـ "الصن"، فإن ريتا اصطدمت بالملاكم لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة، مؤكدًا إنهم قضوا وقتًا من المرح والضحك.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن صاحب الملهى أخبر "جوشوا" بهوية بأن ريتا، ليؤكد له الأخير إنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما، موضحة أن الثنائي غادرا الملهى في سيارتين منفصلتين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما. وغادر الثنائي الملهى في تمام الساعة الثالثة فجرا في سيارتين منفصلتين.

زوجة محرز برفقة ملاكم آخر نوفمبر الماضي

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، كتبت في نوفمبر الماضي، تقريرا، حول ريتا جوهال، زوجة اللاعب ، قالت فيه إنها كانت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر، البالغ من العمر 34 عاما، في ملهى ليلي.

وعلى إثر هذا التقرير الصحفي، أثير كثير من الجدل، حتى علقت جوهال نفسها على ما كتب فيه، حيث شاركت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت الرسائل التي تلقتها بعد ذلك وجاء فيها، "أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان".

زوجة محرز تنفي تقرير "ميرور"

وكانت جوهال، قد نفت يوم الإثنين تماما ما نشرته صحيفة ميرور، بأن محرز أصيب بالصدمة عندما علم بسهرة زوجته على مائدة الملاكم الأمريكي في الملهى الليلي، وقالت إن تقرير الصحيفة "كله افتراء وكذب، وأن الجلسة كانت كلها في إطار العمل".

يذكر أن رياض محرز، تزوج من ريتا البالغة من العمر 25 عاما، في أغسطس 2015، وأنجب منها بنتين، وهي بريطانية من أصل هندي.