إيمي طلعت زكريا تفتح صندوق ذكريات والدها بصورة لأيام شبابه: بطل حياتي

تواصل الفنانة إيمي طلعت زكريا، نشر ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، منذ وفاته، سواء صور أو مواقف تحكيها بين الحين والآخر.

"إيمي" أضافت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من صندوق ذكريات والدها، وهو في سن الشباب، مُعلقة عليها بقولها: "أبي.. بطل حياتي.. الله يرحمك القمر كله".

وكان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وفارق الحياة تاركًا خلفه مشاريعًا لم يكملها، وأفلامُا شارك فيها ولكن لم يكن له نصيب في رؤيتها.

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قبل وفاة "زكريا" شارك في فيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، انتهى من تصويره قبل فترة، لم يعرض بعد ويحمل اسم "بعد الخميس".

الفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

وتدور أحداث الفيلم حول "أبوشيماء"، رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.

وجسّد الفنان الراحل في الفيلم دور محاسب نصاب، لديه شركة ينصب من خلالها على الناس، الذي يفترض أن يكون له دورًا في الاختبارات أمام "أبو شيماء".