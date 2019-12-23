2020 "سنة الإنجازات الكبرى" لمواليد برج الميزان مع تطورات مذهلة

تعتبر 2020 هي "سنة الإنجازات الكبرى"، لمواليد برج الميزان، حيث تختلف عن كل السنوات السابقة، وفيها سيكون من لصعب جدًا على الأقوياء منافسة مولود الميزان.

سوف تقبل في 2020 على عام مفيد ومثمر ومتنوع حيث تستطيع تحقيق النجاح والتفوق في العمل وتتخلص من حياتك الروتينية وعاطفيًا، تستعيد توازنك النفسي وتشعر بالرغبة في الاستقرار، وفي إطار ذلك تسعى للتخلص من العلاقات العابرة والمؤقتة تبحث عن علاقات جدية تحقق لك ما ترغب به.إنها سنة تقدّم ونجاح وسوف تريد إعادة النظر بموقعك ومكان عملك وربما سكنك.

أنت طموح جدًا هذا العام وستكون جريئًا في التخطيط لإعادة تمركز. سوف تلاحظ هذه السنة تطوّر قدرات التواصل لديك بحيث ستتمكن من التفاعل مع الآخرين بشكل لافت. سوف تحظى بإعجاب الناس لدى التقدّم لإلقاء خطاب أو القيام بأبحاث أو الذهاب إلى مقابلات ومفاوضات أو عبر الدراسة والكتابة. تكثر نشاطاتك وباستطاعتك إحراز نتائج مثالية. إضافةً إلى ذلك، تتألق في حقل التواصل عبر التلفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لأنّك تعشق الإستكشاف والبحث عن الأجوبة. تُشكّل هذه السنة إستمرارًا لبعض الأمور التي جرت في العام 2019 وذلك بسبب تواجد كوكب نبتون في المواقع الفلكية نفسها. فالحياة هي كناية عن عملية متواصلة ومن الممكن جدًا ان تُكمل ما قد بدأته في السنوات الماضية. لتلك الأسباب، سوف نناقش حركة الكواكب المذكورة أعلاه بالتفصيل وذلك لمزيد من المعلومات عن مجريات حياتك.

مهنيًا: تعتبر سنة 2020 من اهم السنوات انها سنة جيدة جدًا ويوجد فيها انفراج كبير بعد سنتين ونصف من المعاناة .ستطل على مشاريع وعلى نجاح ، وتتحست السنة ويتحسن ادائك كلما اقتربنا من شهر مايو/ايار وسيكون هنالك امر سيخرج للعلن بعد اخفاؤه لفترة .توقع لقاءات ساحرة ومشاريع مذهلة وامور هامة واساسية ، مع وجود نبتون في بيت الشراكات والعمل ستلاحظ زيادة التوتر في العمل لاسيما إذا كنت تقع تحت تأثيراته. من الممكن أن يضعك هذا العام في وضع محرج حيث تحتاج إلى إدارة عدة مهمات مهمة في الوقت نفسه. كما قد يحتاج البعض منكم إلى المساعدة والبعض الآخر الى تحديد جريء وواضح الأولويات. لا يمكن القول إنها سنة صعبة ومع ذلك يتوجب عليك إظهار المزيد من الكفاءة والتفاني. أما الشعور بالإرهاق فيصبح جزءًا من حياتك اليومية وما عليك سوى التخطيط لجدولك اليومي والتحلّي بالصبر. من الناحية الإيجابية، يحمل المشتري وبلوتو وزحل الكثير من الأخبار الجيدة. فهو يبشّر بالإنتقال الى مكان إلى آخر أو قد تنشر بحثًا يلاقي استحسانًا كبيرًا. قد تشارك في ورشات عمل وتدريب مهمة جدًا وتلعب دورًا في مناقشات أو مؤتمرات دولية. هنالك فرص عمل جديدة تتزامن معها رغبتك بتعزيز كفاءاتك.

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عاطفيًا: إنّ وجود كوكب المشتري في برج الجدي يعمل على تعزيز العلاقات العائلية في الدرجة الأولى لاسيما مع الإخوة. قد ترتبط وتتزوج أو تهاجر أو تسافر بحثًا عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئنًا إلى غدك وقد يسهل عليك فرصة الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة. أو ربما لتسوية خلاف أو مسألة إرث. إنها سنة ارتياح وطمأنينة واستقرار . إنها سنة مهمة جدًا وإيجابية على الصعيد العاطفي لجميع مواليد برجك وبشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر تشرين الاول /أكتوبر. لكن ومن جهة أخرى، قد يجلب بلوتو وزحل بعض الخلافات أو الصراعات وذلك بسبب رغبتك بإثبات حضورك. ومع معاكسة كوكب نبتون سيكون من الحكمة أن تكون حذرًا من أجل الحفاظ على استقرار علاقاتك التي قد تمر بأزمات .

صحيًا: وضعك الصحي يبدو جيدًا هذه السنة، وتكون منسجمًا مع ذاتك، فأنت أكثر اهتمامًا بالأمور المتعلقة بالصحة ولا تترك المشاكل الصحية تكبر أو تتفاقم. إذ تجري تغييرات جذرية على نظامك الحياتي، مبتعدًا عن كل ما يمكن أن يسبب لك الأذية الجسدية أو النفسية،وهذا أمر يؤثر إيجابًا في حياتك في مختلف الصعد. تبتعد على الكسل، وتتردد الى النوادي الرياضية بانتظام ممارسًا نشاطات مختلفة.

حركة الكواكب عن سنة 2020 الميزان

المشتري

يعلن كوكب المشتري عن أحداث جيّدة وأخبارٍ سارّة ومكافآت قيّمة وتطوّرات وتجديد مهما كان موقعه الفلكي. يتنقّل المشتري هذه السنة في برج الجدي الذي يرمز الى بيت الدراسة والتواصل الاجتماعي ممّا يعني أنّك تعيش حاليًا تأثيراته الإيجابية.وبالتالي سوف تتحسن الظروف العائلية ومن المحتمل أن تهاجر سعيًا وراء فرصٍ أفضل. من المتوقّع أيضًا أن تتزوج بهدف الاستقرار أو الإنجاب أو أن تنطلق نحو مسقط رأسك بحثًا عن ذكريات أو جذور أو أن تستثمر في مجال العقارات. تستمرّ هذه النشاطات حوالي العام تقريبًا. سيكون إذًا الشهران الأخيران مناسبين لتعزيز العلاقات مع أفراد العائلة للارتباط إذا شئت وللإنتقال إلى منزل أو بلد جديد. يجلب المشتري أخبارًا سارة أينما حل وتواجد.

بلوتو

بدأت زيارة كوكب بلوتو لبرج الجدي (مجال الإبداع والتسلية والحب والأولاد والإنجاب) في عام 2008 وسيبقى حتى عام 2024. يعمل بلوتو ببطء شديد ومن المفترض أن تكون قد شعرت بتأثيرات بلوتو الإيجابية خلال السنوات الماضية. وبما أن بلوتو يشكّل مثلثًا مع برجك فإنه سيمدك بالعزم والحظ والنجاح والشهرة. سيعزز بلوتو الفرص المثالية للفوز بالمسابقات والمنافسات بكافة أنواعها

نبتون

وصل كوكب نبتون إلى برج الحوت في عام 2012 وسيبقى حتى عام 2026. يواجه كوكب نبتون برجك وتسبب المواجهة هذه تعبًا ومعاكسات وخلافات وانفصالات. كما تسبب المواجهة هذه شعورًا بالارتباك وخيبة أمل وأحيانًا تراجعًا صحيًا وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي لكونك مترددًا أو عاجزًا أو غير قادر على المضي قدمًا. قد يتسبب كوكب نبتون بالانفصال أو بالطلاق أو قد يضع نهاية لبعض العلاقات التي هي بالفعل غير ثابتة وغير سليمة: من صداقات أو شراكات أو عقود عمل.

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زحل

يتواجد كوكب زحل في برج الجدي منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2017، أي في البيت الذي يحكم الحياة الرومانسية والإبداع والأولاد، وسيبقى في البيت نفسه حتى نهاية 2020. هنا لا بد من الإشارة إلى وجود تأثيرات متناقضة لزحل بالنسبة إلى برجك. فمن جهة سلبية، يضيف كوكب زحل صعوبات على مجالات معينة وفقًا للبيوت التي يحلّ فيها وبالتالي أحيانًا تجد بعض الصعوبات. فقد تخلو الأجواء من الوحي في بعض الأحيان أو قد تتذّمر من عدم تقدير الآخرين لجهودك.

من ناحيةٍ إيجابية، يشكّل كوكب زحل مثلثًا مع برجك وبالتالي سوق يسلّحك بالعزيمة. لن يردعك أيّ عائق إذا شئت المثابرة وإعادة المحاولة سعيًا وراء النجاح. يساعد كوكب زحل أيضًا على خوض تجربة جديدة وربما تعلّم مهارة غريبة أو المشاكل في نشاطٍ ينمّي قدراتك الإبداعية أو حتّى توطيد علاقتك بشخصٍ معين.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر.والرابع في 14 كانون الاول ديسمبر فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأين تقع تحديدًا على خط فلكك؟

الكسوف الأول يتناول موضوع الصحة والروتين اليومي. قد لا تشعر بالراحة تجاه عملك وقد ترغب في توسيع أو تعديل لائحة الأولويات. تشعر بضرورة القيام بأعمال التغيير أو التحديث مع قدوم الأشهر الستة المقبلة، لذا عليك أن تستلم زمام الأمور بنفسك بدلًا من الإستسلام للتيار. سيكون وضعك الصحي تحت المهجر خلال الأشهر الستة القادمة. لقد حان الوقت للإعتناء بنفسك ولكي تبرهن عن وعي في الشؤون الصحيّة. هذا هو الوقت المناسب لاتباع نظام غذائي صحي أو لممارسة الرياضة

الكسوف الثاني قد يجلب هذا الكسوف اكتشافًا لصداقة جديدة أو سقوطًا مدويًا لعلاقات تسقط أقنعتها المزيفة.

يحدث الكسوف الثالث يخبرنا عن اكتشاف الذات والابتعاد عن الأضواء والتحرر. من المتوقع هذا العام أن تنظر بعمق داخل نفسك. عليك أن تكون صادقًا مع نفسك وتبدأ بالعمل على تلك القضايا التي تشكّل نقطة ضعفك. حان الوقت لتحصّن نفسك بالمزيد من المعرفة والحدس والايمان والدراسات.

خسوف القمر

يحدث الخسوف الأول في تاريخ 20 كانون الثاني/يناير الذي يرمز إلى حياتك الداخلية والأسرار والمخاوف والصحة النفسية. من المستحسن أن تبدأ هذه السنة نشاطات تعزز الثقة بنفسك وتقوّي مناعتك الجسدية ضد الأمراض.

يقع الخسوف الثاني في تاريخ 21 تموز /يوليو في بيت العمل والصحة. يتداخل هذا الخسوف بطريقةٍ ما مع الكسوف الأول، الأمر الذي يدعو إلى الانتباه من أجل اتباع روتين يومي فعال يخدم أهدافك دون استنفاد طاقتك. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تركّز جهودك من أجل تجنب الخسائر أو الفشل في المدرسة والعمل.

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