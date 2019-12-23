مواليد برج الدلو على موعد مع الشهرة والحُب في الطريق خلال عام 2020

سنة التألق أنت البرج الاكثر إشراقًا في هذا العام، أنت على موعد مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء ، والحب في طريقه اليك.بحيث على موعد مع سنة جديدة ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري من برج الجدي الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة، تشجعك هذه السنة على تلبية حاجاتك والاهتمام بحياتك الشخصية.

ويعتبر مواليد برج الدلو من الأشخاص أصحاب الحظ حيث ينعمون بالشهرة والانتشار وتلقى أفكارهم اعجاب وتقدير من حولهم، وشخصيًا يمر مواليد برج الدلو ببعض التقلبات والاضطرابات كما يواجهون بعض المشاكل، وعاطفيًا تكثر مسؤوليات مواليد الدلو فما عليك الا ان ثقق في نفسك وان تحب الحياة والتخلص من الضغوطات.كذلك سوف تشهد خلال السنة بعض الأحداث التي ستشكل فرصًا مؤاتية لتعزيز وضعك النفسي ولتتصالح مع ذاتك. أنت أيضًا بحاجة إلى اكتشاف قدراتك الداخلية وستحظى بدعم كواكب بلوتو وزحل والمشتري للقيام بذلك. إنّ المحطة الأبرز هذا العام هي تطوّر وتحسّن الكثير من علاقتك. من المستحسن أن تقوم بالخطوات اللازمة للإبتعاد عن الأشخاص الذين يؤثّرون عليك سلبًا. سوف تتمكّن طيلة هذه السنة من اختبار الناس حولك واختبار الأشخاص الذين يلعبون دورًا إيجابيًا في حياتك.

مهنيًا: يقف كوكب المشتري وبلوتو وزحل الى جانبك طوال العام تقريبًا. إنه عام التقدم المهني والتألق والشهرة، ستحصل على أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير ويلمع اسمك بالتأكيد. قد تنتقل الى عمل أفضل أو تتقدم في المؤسسة نفسها مع تغييرات لصالحك.ينصحك الفلك بالتقدّم على أفضل المراكز في العمل بما أنك لا تريد إضاعة الحظ الجيد على مركزٍ غير مهم. إسع جاهدًا للحصول على الأفضل وتحل بالجرأة لطلب ترقية.. ، يحمل لك هذا العام الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت أيضًا بخاصة في المجالات التي اخترت أن تبذل مجهودًا فيها. يمكن القول أن الدراسات والعمل والتمكين الذاتي والأمور المالية أو العلاقات الشخصية قد تتحسن كثيرًا خلال العام.

عاطفيًا: أنت على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية على صعيد العلاقات العاطفية والأسرية. سوف يحيطك كوكب المشتري بأجواء من الحب والرومانسية وسوف يساعدك عل حل المشاكل والقضايا المعقّدة أو العالقة. وإذا كنت غير مرتبط، من المحتمل جدًا الوقوع في شباك الحب هذه السنة. بالفعل، يتميّز هذا العام بالرومانسية ويعدك لقاءات مثيرة للإهتمام.. يعلن كوكب المشتري عن أحداث سعيدة وإذا كنت غير مرتبط، من المحتمل جدًا الوقوع في شباك الحب هذه السنة. بالفعل، يتميّز هذا العام بالرومانسية ويعدك لقاءات مثيرة للإهتمام. يزور كوكب الزهرة برجك ممّا يعني أنّك قد تقع في الحب أو تعيش أوقاتًا رومانسية خلال الشهر المذكور أو تفرح لارتباطك رسميًا بالحبيب. ينصحك الفلك أن تكون صادقًا مع الحبيب في كل الأوقات إذا أردت الوصول الى خاتمة سعيدة.

صحيًا، شهدت صحتك تحسنًا في السنة الماضية، وهذا المنحى يستمر هذه السنة أيضًا، ولا حاجة إليك لأن تقلق، أو أن تعاودك بعض الوساوس التي أصبحت معتادًا عليها. ويزداد وضعك متانة وحيوية ابتداء من شهر أيلول (سبتمبر)، وحتى إذا كنت قد عانيت من بعض الاضطرابات البسيطة، فإنها تختفي أو تتحسن في هذه المرحلة. حتى الآن لم تكن تهتم كثيرًا باتباع نظام غذائي صحي، لكنك تعشر هذا العام بأهمية التغذية والنظام الحياتي السليم.

حركة الكواكب عن عام 2020 الدلو

المشتري

يحيطك كوكب الشتري من برج الجي بتأثيرات إيجابية وبالتفاؤل على صعيد بعض العلاقات. وسوف تنعم بتأثيرات كوكب المشتري الذي يرمز برج الجدي الى جميع العلاقات والأشخاص الذين يدخلون حياتك وحتّى الأعداء والمنافسين منهم، سواء كان ذلك على صعيد شخصي أو قانوني ومهني. ومع تواجد كوكب المشتري في برج الجدي ، سوف تتمكن من حلّ المشاكل العالقة والحصول على الدعم اللازم. يدفعك كوكب المشتري نحو التوقيع على عقدٍ جديد أو إبرام صفقة أساسية.

إضافةً إلى ذلك، من الممكن جدًا ان تلتقي بأشخاصٍ مثيرين للاهتمام وأن تتواصل بفعالية مع بعض السلطات. من جهةٍ أخرى، قد يعقد البعض منكم قران الخطوبة أو الزواج لأنّ هذه السنة مثالية لبناء شراكةٍ سليمة على الصعيد الرومانسي. أما البعض الآخر، فقد يحصلون على أوراق الطلاق التي لطالما سعوا إلى الحصول عليها. إذا كنت تحلم بالحصول على ترقية على الصعيد المهني أو الاجتماعي، فمن المحتمل أن يتحقّق حلمك هذه السنة. سيساعدك كوكب المشتري أيضًا في حل المشاكل القانونية التي تواجهها وستتفاجأ بالدعم الذي ستحظى به. إضافةً إلى ذلك، من الضروري جدًّا أن تحدّد أهدافك وأولوياتك منذ الأسابيع الأولى من العام كي يتسنى لك الوصول الى ما تريد.

ينتقل الحظ إلى نواحي مختلفة من حياتك وقد لا تستطيع إنهاء خلاف ما أو تسوية مسألة قانونية بسهولة بعد التاريخ المذكور. أمّا بالنسبة إلى الشهرين الأخيرين من السنة فتحمل بعض المكاسب على الصعيدين القانوني والإداري. ومن المتوقّع أن تسمع أخبارًا سارّة متعلّقة بقضية أو أوراق طلاق أو ضرائب معينة. وفيما سيحصل البعض منكم على حصّةٍ من الميراث.

سوف يحلّ البعض الآخر المشاكل المتعلّقة ببوليصة التأمين. سوف تكون هذه الفترة ملائمة لطلب قرضٍ أو تسليفٍ وسوف تتفاجأ بسهولة العملية أثناء إنجازها. دون شكّ، إنّ الشهرين الأخيرين مناسبان لتجديد بوليصة التأمين الصحي الخاصة بك.

بلوتو

شكل بلوتو طوال أعوام وحتى الآن حافزًا إيجابيًا في حياتك. وقد استقرّ هذا الكوكب في برج الجدي منذ عام 2008، هذا البرج الذي يمثّل الرحلات والمعرفة واليقظة الروحية. لقد قام العديد منكم بتغيير مكانهم أو دراستهم أو مدارسهم أو قد اختبروا يقظةً روحية منذ ذلك الحين. يعمل بلوتو في وتيرة بطيئة للغاية ولكنها واثقة الخطى. وقد تستغرق سنوات لملاحظة آثاره أو حتى تشعر بأي تغيير على الإطلاق لأن هذا الكوكب يدور لأشهر عديدة حول درجات قليلة. تسبب حركته البطيئة تأثرًا بطيئًا ولكن مهمًا جدًا.

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زحل

سوف يتواجد كوكب زحل في برج الجدي، الذي يشكّل بيت الدراسة والسفر والدين والفلسفة، وذلك لحوالي ثلاث سنوات. بالتالي، سيقدّم لك هذا الكوكب الكثير من الفرص لتغيير مكان إقامة أو دراسة. أنت في صدد الانفتاح على مواضيع جديدة ومن المتوقّع أن تُدخل تغييرًا ضروريًّا على حياتك بهدف تسهيل عملية انخراطك في المجتمع. لا تخف من تغيير روتينك اليومي أو حقلك المهني واستعد لإحتمال تغيير اختصاصك الأكاديمي أو مواجهة بعض المشاكل أثناء المكوث خارج البلاد. من ناحية إيجابيّة، تمنحك هذه السنة فرصة العمل بجديّة على تطوير أفكارك كما تسلّحك بالعزم والإرادة الصلبة.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر. والرابع في تاريخ 14 كانون الاول ديسمبر فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأين تقع تحديدًا على خط فلكك؟

يحصل الكسوف الأول في برج الدلو، البيت العاشر بالنسبة الى برجك، ويشير الى ضرورة الاهتمام بنوعية أدائك وعطائك وتصرفاتك كما ينبه هذا الكسوف من خلافات مهنية أو اجتماعية أو من ظرف عائلي صعب يتعلق بأحد الوالدين. يحدث الكسوف الثاني في برج السرطان فيشير الى حدث أو ظرف طارئ يتعلق بأمور الأخوة أو بموضوع دراسي أو مهني. أما الكسوف الثالث والذي يقع في برج الأسد يشير إلى حدث عائلي مهم أو تغيير سكن.

خسوف القمر

الخسوف هو عبارة عن قمر مكتمل تغطي الأرض قرصه في توقيت معين. تختلف تأثيرات خسوف القمر عن تلك لكسوف الشمس بأن الأولى تُحدث تغييرات داخلية أو عاطفية اعتمادًا على البيت الذي تقع فيه. يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير ويشير الى مواجهة أو اضطراب أو حدث أو ظرف عائلي أو كتغيير مكان سكن أو وضع صحي عابر. يحدث الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليو الأمر الذي قد يثير بعض الانفعالات في مكان العمل حوالي تاريخ الخسوف. كما قد يثير هذا الخسوف اضطرابًا لمسألة تتعلق بأحد الوالدين.

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