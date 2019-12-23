سنة التحرر والانطلاق في انتظار مواليد برج الجدي خلال 2020

انها سنة التحرر والانطلاق هي من افضل السنوات بالنسبة لك سواء على صعيد العمل أو الحب، وكل ما تُقدم عليه سينجح وسيربح .لقد تخلصت من 4 سنين مليئة بالمواجهات والاضطرابات التي مررت بها صحيًا وماديًا تعيش سنة مفصلية سنة التحول الحقيقي والانتقال الى مرحلة جديدة وقناعات مختلفة وحكمة عميقة بسبب الخبرات التي تمر بها هذه السنة الاستثنائية في حياتك مع انتقال كوكب الحظ المشتري الى بيت المال بالنسبة الى برجك ما يعني انها سنة الأرباح والمكاسب ستحمل اليك مكافآت عديدة وعلى مختلف الأصعدة التي يهمّك أمرها وتسعى إليها يدعم كوكب المشتري مواليد برج الجدي مدة عام كامل ويعطيهم طاقة إيجابية للسير نحو الأفضل حيث تنطلق نحو المغامرة والخروج من المألوف وكسر الروتين فيما يمنح كوكب زحل مواليد الجدي الفرصة للتعلم وتأسيس الجديد للمرحلة القادمة، وعاطفيًا تشعر بالارتياح والإستقرار الشخصي في 2020 كما تجذب الانتباه من حولك.

كما تبشرك الكواكب بالانفراج وستبلغ مركز افضل كلما اقتربنا من فصل الربيع وستكون مليء بالحيوية والاندفاع وستكون مرتاح وايجابي تعود الإيجابيات والحظوظ بالدرجة الأولى لكوكب المشتري الذي ينتقل في برجك الذي يحمل معه انفراجًا وارتياحًا معنويًا ينعكس إيجابيًا على أدائك اليومي. تقدّم نتائج مرضية وتتفاءل بتعاون الآخرين معك.

تتحرر من قيود كثيرة ومعاناة صحية بسبب تاثيرات زحل المواجه الى برجك هذا المربع الفلكي كان صعبا سوف تكون سنة مهمة جدًا على هذا الصعيد، فبعد معاكسات وعراقيل استمرت لفترة ثلاث سنوات. سيقف كوكب المشتري إلى جانبك طوال العام. إنّها سنة المكافآت، فقد تحتلّ أعلى المراكز في عملك وقد تقوم بتغيير نوع عملك أو مشروعك المهني. ستحصل على الترقية التي لطالما حلمت بها أو ستوقّع على صفقة مهمّة

مهنيًا: يقف كوكب المشتري وبلوتو وزحل الى جانبك طوال العام تقريبًا. إنه عام التقدم المهني والتألق والشهرة، ستحصل على أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير ويلمع اسمك بالتأكيد. قد تنتقل الى عمل أفضل أو تتقدم في المؤسسة نفسها مع تغييرات لصالحك.

سوف تحبّ مواجهة التحديّات اليومية، وسوف تشعر بسعادة عارمة أكثر من ذي قبل لاستكشاف إمكانيات جديدة. إذا كنت تفكر بالقيام بتغيير كبير في حياتك المهنية. كن على ثقة أنه الوقت المناسب لذلك. ينصحك الفلك بالتقدّم على أفضل المراكز في العمل بما أنك لا تريد إضاعة الحظ الجيد على مركزٍ غير مهم. إسع جاهدًا للحصول على الأفضل وتحل بالجرأة لطلب ترقية. مما لا شك فيه أنّ الأبحاث التي تقوم بها ستكون موضع تقدير، وسوف تتلقى الموافقة والمكافأة على الجهود التي تبذلها. لا بدّ أن توسّع نطاق تفكيرك وأن تتحلى بالجرأة لتكون إنسانًا مميزًا ومختلفًا. تشهد هذه السنة أكثر من ذروة مهنية، وتصلك عدة مكافآت لاسيما في شهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر.

عاطفيًا: يساعدك كوكب المشتري المتنقل على تحقيق الازدهار والاستماع بوقتك بخاصة خلال الشهرين الأخيرين عندما يعبر في برج القوس. يحمل تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر حدثًا سعيدًا في حياتك العاطفية. تلتقي شخصًا يجذبك أو تعقد قرانك أو تنهي أخيرًا علاقة فاشلة. مما لا شكّ فيه أن السعادة ستملأ حياتك. وسوف تستمر هذه التأثيرات الجميلة حتى العام المقبل. ولكن دعنا نلقي نظرة على الأشهر العشرة الأولى. إن الفترة الممتدّة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر تتطلب مجهودًا. ويهزّ التحدي أيضًا مضجع العلاقات غير المستقرة أو تلك الجديدة. لا شكّ أن كوكب المشتري هو البطل بالنسبة لك. في الواقع، يمكنه تحويل حياتك رأسًا على عقب بما يصبّ في صالحك، في فترة نهاية العام. قد تعقد خطوبتك أو قرانك أو تحتفل بولادة طفلٍ جديد أو تحل المشاكل. كما سيكون لكوكب الزهرة تأثيرات إيجابية. سيهبّ لمساعدتك على الخروج من هذا المأزق لاسيّما في أيار/مايو حين يكون في برجك ثم في آب/أغسطس. تعتبر هذه الأشهر الأفضل للوقع في الحب أو حل القضايا المعقدة. لذلك، أدعوك هنا الى متابعة تأثيرات الكواكب الشهرية.

صحيًا: تتمتع بصحة جيّدة خالية من المشاكل على مرّ السنة، لكن بعض الأمور تتعقد في أوائل أيلول (سبتمبر) حين يتدخل الفلك متسببًا ببعض التوتر والضغوط. عليك أن تقوم ببعض التعديلات الضرورية في طريقة حياتك. حتى اليوم، تعتبر شخصًا رشيقًا قادرًا على اتباع أنظمة غذائية صارمة والتقيد بنظام دقيق. إنما دخول كوكب المشتري الى برجك يعرقك الأمور، إذ إن هذا الكوكب يؤثر على الناس ويدفعهم للمبالغة في كل شيء، ما قد يدفع بك أيها القوس الى الإتيان بأمور لم تكن معتادًا عليها.

حركة الكواكب عن سنة 2020 الجدي

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المشتري

يسجل هذا السنة حدثًا مهمًا هو وجود كوكب المشتري كوكب الحظ الى برجك معلنًا عن بداية سنة مهمة جدا تحمل معها التغيير والتجديد سنة المفاجآت السارة لمواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي سنة واعدة جدا تحمل نجاح دراسي وتقدم دراسي وتقدم مهني وازدهار اجتماعي وانفراج على الصعيد الشخصي والاحداث السعيدة فتنفذ رغبة دفينة تتعلق بزواج او بارتباط او بسفر او انتقالا الى مقر اقامة جديد او سفرا طالما حلمت به او لقاء استثنائي يغير حياتك واتجاهاتك. ان وجود كوكب المشتري في برجك يحمل معه مفاجأة حول إمكانية حصولك على عرض جديد أو فرصة خاصة في حياتك المهنية أو الحياة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، إنه الوقت المناسب من العام لحل مسألة قانونية وتصحيح الأخطاء. من المحتمل أن تواجه أحد المنافسين وحتى الفوز بقضية كبيرة. يمكنك أن تقرّر إبرام اتفاقٍ ما أو حتى الزواج.

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زحل

يكون كوكب زحل في برجك طيلة العام لذلك تحتاج إلى دفع المزيد من الاهتمام الى النواحي المهمة في حياتك التي لا تعيرها اهتمامًا عادةً على أساس يومي. يمثّل ، والأمور المالية، وبوالص التأمين، والمسائل القانونية والطبية وموارد شريك حياتك. بالإضافة إلى ذلك، تظهر قضايا الحياة والموت إلى الواجهة هذا العام. في الواقع، تحتاج إلى التعامل مع هذه المواضيع الخطيرة والمهمة خلال هذا العام. عليك إيلاء الاهتمام للقروض وخطط الديون الخاصة بك. من المهم جدًا مجاراتها وتجنب التأخير في الدفع.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر.والرابع في تاريخ 14 كانون الثاني فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأن تقع تحديدًا على خط فلكك؟

يالكسوف الأول سيسلط الأضواء على موضوع سفر أو هجرة. كما يجلب ضغوطًا تتعلق بالدراسة أو أحد الأجداد. يحدث الكسوف الثاني ينبه من مشاكل مالية فلا يجوز التسرّع في معاملات وتوظيفات مالية. أما الكسوف الثالث يشير إلى حدث يتعلق بموضوع دراسي أو انتقال إلى مكان جديد أو أمر يتعلق بأحد الإخوة.

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الضوء على علاقتك بشقيق أو زميل أو على إنجازاتك الأكاديمية أو اهتماماتك الفكرية. ويحدث الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليو يتعلّق بموضوعي السفر والتوسّع. إن هذا الخسوف مهم للغاية لأنّه سيحثّك على اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات الجديدة. في هذا السياق، من الممكن أن تنطلق في رحلةٍ أو أن تبحث عن ثقافة مختلفة بهدف التعرّف على وجوهٍ جديدة واختبار تجارب جديدة.

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