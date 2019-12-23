سنة التطورات الإيجابية في انتظار مواليد برج الحوت في 2020

كشف خبراء الفلك أن 2020 ستكون سنة التطورات الإيجابية وفي العام الجديد ستكون بداية الراحة وبداية تأسيس المشاريع وتكوين العلاقات الغرامية والزواج.

وسيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت لا بأس بها. تجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات. وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر. في الواقع، إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال الذي تصبّ فيه تفانيك.

ويكسر هذا العام الحدود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى الحدود وتجرّب أموراً مختلفة. قبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجديدة، تحتاج الى حل القضايا القديمة أو العالقة. قد يكون عليك كذلك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى. يعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات. بالإضافة الى ذلك، سوف تتعلم كيفية التعامل مع مخاوفك والدفاع عن معتقداتك. من دون فقدان أي من حقوقك الشخصية، سوف تفاوض وتفوز به.سوف تتحرر من المعاناة الطويلة وسيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت كبيرة وتجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات. وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر.

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مهنيا: حافظ على انفتاحك إذا أردت إنجاز مسؤولياتك بسلاسة وسهولة. يمهّد كوكب المشتري من الجدي لإدخال تغيير على مهنتك أو مكان سكنك أو اختصاصك. سوف تجد نفسك مضطراً الى العمل بكدّ لتقديم عملك في الموعد المحدّد لذا من الضروري جداً أن تواجه تحدّيات العمل بصبرٍ وثقةٍ. إنّ نهاية العام تحمل إمكانيات كبيرة للإنتقال إلى مكان آخر والبدء بأسلوب حياة جديد. أما الأمور المادية فتحتاج إلى عناية دقيقة من أجل مراقبة والتعامل مع فترات النجاح والفشل العرضية. قد تكسب الكثير، ولكن يمكنك أيضاً أن تشهد خسارة مبالغ من المال. أما السبب الوحيد لذلك فهو الإستثمارات المتسرعة أو النفقات الكبيرة غير المتوقعة. إياك أن تهمل وضعك المالي هذا العام. ينصحك الفلك بالتعامل مع الصداقات والعلاقات بعناية فائقة لأنها سوف تكون الصخرة الصلبة التي تتشبث بها في أوقات الحاجة.

عاطفياً: ليست بالسنة المريحة ولكنها ليست مستحيلة. بسبب تأثيرات الكسوف والخسوف، قد يعاني بعض مواليد برج الحمل من خيبة أمل عاطفية، ويشكو البعض الآخر من المسؤوليات الصعبة نحو أحد أفراد الأسرة. أما الصحة فتمثّل دائماً أولوية في حياتك لا سيما إذا كنت من المواليد بين 10 و11 آذار /مارس ، مما لا شك فيه أنه سيكون عاماً يمنحك القوة والمكافآت. قم ببذل جهود أكثر جدية حتى تكون أكثر نجاحاً. يعلن كوكب المشتري عن أحداث سعيدة وإذا كنت غير مرتبط، من المحتمل جداً الوقوع في شباك الحب هذه السنة. من المحتمل أن تتزوّج أو أن تفرح لولادة طفل أو حتّى أن تحتفل بحدثٍ عائليّ كبير. عليك أن تكون صادقاً مع الحبيب في كل الأوقات إذا أردت الوصول الى خاتمة سعيدةأما بالنسبة الى الوالدين، فسوف تكون لكوكب زحل تأثيرات مرهقة عليهما ومن الضروري متابعة التأثيرات الشهرية لهذا الكوكب.

صحياً: أمورك الصحية لا بأس بها هذه السنة، وتتحسن بشكل ملحوظ حين تشعر وكأنك عبئاً أزيح عن كاهلك وصرت أكثر حيوية ونشاطاً. وتكون هذه المرحلة الأفضل لك منذ ثلاث سنوات، بحيث أن كوكب زحل يتركك وشأنك بعد أنّ شكّل وجوده ضغطاً شديداً عليك. خلال الأشهر تطرأ بعض الأعراض الصحية البسيطة التي لا يكون لها أثر سلبي وتنتهب بسرعة.

حركة الكواكب عن سنة 2020

المشتري

إنها سنة جيدة بسبب تأثيرات هذا الكوكب. ينتقل كوكب المشتري في برج الجدي ما يجعلك تتلقى الأخبار الجيدة عن دعوى قضائية أو أوراق الطلاق أو القضايا الضريبية. وقد يحصل البعض منكم على ميراث أو يحل المشاكل المتعلقة ببوالص التأمين. إنه عام مناسب جداً لطلب تسليف أو قرض. في الواقع، سوف تفاجئك سهولة الأنظمة والعمليات. إنه العام المثالي لتحديث التأمين الصحي أو أي عقد آخر. قد لا يبدو ذلك مثيراً ولكن إذا أعدت التفكير سوف تقدر الذبذبات الوقائية التي يحملها المشتري إليك. سوف يحمي مصالحك ويضمن لك تحقيق أرباح كبيرة.

أورانوس

لا يزال يقع كوكب أورانوس في برجك الثور منذ عام 2018 ويتميّز كوكب أورانوس بالمفاجآت التي يحملها والتعديلات التي يُحدِثها على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو المهني أو المادي. ومن المتوقّع أن تحيط تأثيرات كوكب أورانوس، هذا العام، الأشخاص الذين ولدوا في شهر آذار مارس في المقابل ينصح الفلك كل الذين ولدوا في تاريخ قريب من الفترة المذكورة أن يتقدّموا بحذر وان يستعدّوا لأحداث غير المتوقّعة التي قد تغيّر روتينهم اليومي. بالإجمال، يمكنك ترقّب تغييرات متعلقة بالمجالات التالية: الصحة والدراسة والأوضاع الشخصية والحياة اليومية ومكان الإقامة. من الممكن أيضاً أن يتأثر أحد الوالدين بحركة هذا الكوكب.

زحل

يتواجد هذا الكوكب في برج الجدي منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 وذلك في زيارة تستمر حتى سنة 2020. يمثّل برج الجدي بالنسبة إليك كل ما يتعلق بالإنجازات والواجبات والمهنة والأهل والشهرة. مما لا شك فيه أنّك لن تحصل على شيء بسهولة هذا العام، لذلك قد تشكو من بعض الصعوبات أو عدم القدرة على المضي قدماً. بالإضافة إلى ذلك، قد تتذمّر من المسابقات الصعبة أو العقبات التي تقف حاجزاً أمام تقدمك. أما الزملاء والرؤساء أو رموز السلطة فهم اللاعبون الأساسيون هذا العام. تحتاج الى الكثير من التعاون والنصائح لاسيما خلال لحظات الشك والتردد. في الواقع، قد يحمل زحل الأعباء أو المسؤوليات الكبيرة، ومع ذلك إنه ليس بالضرورة وضعاً ومستحيلاً. مع التحضير والاستعداد الجيدين، تستطيع الحفاظ على وضع جيد وحت تحقيق مراتب عالية.

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نبتون

لا يزال كوكب نبتون متواجداً في برجك منذ سنة 2012 وسيبقى في البرج نفسه حتّى سنة 2025. بالتالي، يوقظ هذا الكوكب الحواس وينمّي حياتهم الروحانية بطرق متعدّدة. بإمكانك الاستفادة من السنوات الثمانية القادمة لتعزيز قدراتك والتصالح مع ذاتك بالإضافة إلى فهم مشاعر الحب والقلق والخوف وغيرها التي ترافق حياتك اليومية. يعمل كوكب نبتون بخفية ورويّة لذلك لن تشعر بتأثيراته على المدى القصير، إلاّ انّك ستلاحظ اهتمامك بعلم الغيب أو اليوغا أو التأمل أو الدين أو أيّة قضية إنسانية تسمع بها.

بلوتو

دخل كوكب بلوتو برج الجدي من العام 2008 وسيبقى فيه حتى العام 2024. وبالتالي، يشكل هذا الكوكب مربعاً في برجك من جهة البيت العاشر الخاص بالحياة المهنية والمراكز الاجتماعية والمسؤوليات. لقد شهدت العديد من التغييرات في المجالات المذكورة على مدى السنوات التسعة السابقة ولقد عانيت التقلبات التي مسّت حياتك المهنية بشكلٍ متتالي. تواصلت في السابق مع أشخاص في السلطة كما أفسحت لهم المجال أن يلعبوا دوراً مهماً في حياتك. أمّا بالنسبة لهذه السنة. فسوف يسلّط كوكب بلوتو الضوء على علاقتك بأهلك أو أرباب عملك أو حتّى السلطات العليا. من الممكن أن تقف بجانب أهلك لأنّ أحدهم يمرّ في فترة عصبية أو مليئة بالتغييرات.

كسوف الشمس

ويقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر والرابع في تاريخ 14 كانون الاول ديسمبر . فما هو تأثير حركات الكسوف هذه عليك وأين تقع تحديداً على خط فلكك؟

الكسوف الأول يشير الى ضرورة الاهتمام بنوعية صداقاتك ونشاطاتك الاجتماعية. يحدث الكسوف الثاني يشير الى حدث أو ظرف عائلي مهم. أما الكسوف الثالث يشير إلى حدث مهم يتعلق بإنجاز أو ارتباط عاطفي أو ظرف يتعلق بأحد أولادك.

خسوف القمر

ويقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير يتسلّط الضوء حوالي شهر تقريباً على علاقة معيّنة. من المحتمل أيضاً أن تنطلق في مغامرةٍ جديدة أو أن تختبر موهبةً تمتلكها كما أنّك قد تتواصل مجدداً مع شخصٍ تحبّه أو تهتمّ لأمره.

الخسوف الثاني بتاريخ 21 تموز/يوليو يتناول موضوعي الصداقة والدوائر الاجتماعية. تدفعك حركة الخسوف هذه إلى تقييم بعض العلاقات ومن الممكن أن تلتقي بشخصٍ مميز أو أن تنضم الى نادٍ إجتماعيّ معين. دون شك، سوف تستعد خلال هذه الفترة لدراسة خياراتك بهدف التنافس بشكلٍ أفضل.

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