سبب تفضيل إزالة الشعر ليلا.. وإليكِ معلومات مهمة يجب معرفتها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تمثل إزالة الشعر عملية مزعجة ومؤلمة، لما تسببه من تهيج واحمرار وحساسية البشرة والإصابة بجروح ونمو الشعر إلى الداخل.

لذا نستعرض لكِ عزيزتي كل ما تحتاجين معرفته عن إزالة الشعر وتجنب المشاكل من خلال التحضير الصحيح للبشرة قبل إزالة الشعر والعناية الجيدة بها بعد إزالة الشعر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتقول خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، إن هناك عدة طرق لإزالة شعر الساقين أو شعر العانة أو الشعر تحت الإبطين، ألا وهي: ماكينة الحلاقة العادية وماكينة الحلاقة الكهربائية والشمع وكريمات إزالة الشعر.

وعند استخدام الكريمات تتم إزالة الشعر بشكل كيميائي، وتعد هذه الطريقة عنيفة. أما الطرق الأخرى مثل ماكينة الحلاقة الكهربائية والشمع فتتيح إمكانية التمتع ببشرة ملساء لعدة أسابيع. ومع الاستخدام المتكرر لماكينة الحلاقة الكهربائية ينمو الشعر بشكل أقل كثافة، كما أنه يكون أكثر رقة.

التحضير السليم

- ينبغي غسل البشرة وتجفيفها جيدا قبل إزالة الشعر لتجنب المشاكل والمتاعب المحتملة.

- من الأفضل إزالة الشعر بعد الاستحمام؛ حيث يعمل الاستحمام على فتح المسام، وبالتالي يمكن إزالة الشعر بصورة أسهل.

- يراعى عدم استخدام جل استحمام أو إضافات استحمام تحتوي على زيوت.

- لا يجوز الاستحمام لمدة طويلة، كي لا تترقق البشرة بشكل زائد عن الحد.

- تساعد رغوة الحلاقة على انزلاق ماكينة الحلاقة بسهولة ونعومة، ما يحد من الإصابة بجروح صغيرة. وتتم إزالة الشعر عكس اتجاه نمو الشعر.

العناية الجيدة

- ينبغي تهدئة البشرة باستخدام بلسم ذي تأثير مبرد ومرطب، كما يمكن استخدام مكعبات الثلج أو الكمادات الباردة.

- من الضروري عدم استعمال مزيلات العرق أو أية مستحضرات تحتوي على الكحول أو مواد عطرية، تجنبا لتهيج البشرة.

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- ينبغي عدم ارتداء ملابس ضيقة خلال الساعات الأولى بعد إزالة الشعر، كي لا تحتك البشرة مسببة تهيجها.

- بشكل عام يُفضل إزالة الشعر ليلا، كي يكون أمام البشرة متسع من الوقت للاستشفاء.

زيت الزيتون لإزالة شعر الساقين

يمثل زيت الزيتون بديلا جيدا لرغوة حلاقة شعر الساقين، خاصة مع البشرة الحساسة، وفق ما أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية المعنية بالصحة والجمال، موضحة أن زيت الزيتون يجعل نصل ماكينة الحلاقة ينزلق على الجلد بانسيابية ونعومة، ما يحد من خطر تعرض البشرة للجروح.

كما يعتني زيت الزيتون بالبشرة جيدا ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير بفضل احتوائه على الفيتامينات، وبالتالي لا يكون من الضروري تدليك البشرة بواسطة كريمات عناية بعد الحلاقة بخلاف رغوة الحلاقة. وأشارت "إن ستايل" إلى أن زيت الأطفال يمثل أيضا بديلا جيدا لرغوة الحلاقة.

حل مشكلة "سيقان الفراولة"

"سيقان الفراولة" (Strawberry Legs) مشكلة جمالية مزعجة، هي نقاط سوداء صغيرة تظهر على السيقان على غرار البذور الصغيرة على سطح ثمرة الفراولة، هذه النقاط السوداء تندرج ضمن مرض "التقرن الشعري" (Keratosis Pilaris)، وهي عبارة عن التهابات صغيرة ببصيلات الشعر. وغالبا ما تحدث هذه الالتهابات بعد إزالة شعر السيقان، كما أنها قد تكون وراثية.

يرجع اللون الأسود لهذه النقاط إلى تحلل البكتيريا في المسام المسدودة بفعل الإفرازات الدهنية والأوساخ وبقايا مستحضرات العناية.

ويمكن مواجهة سيقان الفراولة من خلال تقشير السيقان بانتظام، وذلك للحيلولة دون انسداد المسام، كما ينبغي استخدام تونر يحتوي على حمض الساليسيليك (Salicylic acid)؛ حيث إنه يتوغل في أعماق البشرة ويقضي على التقرنات وقشور البشرة الميتة، كما أنه يعزز تجدد الخلايا ويعمل على ضبط الإفرازات الدهنية.

ومن المهم أيضا استخدام ماكينة حلاقة ذات أنصال نظيفة وحادة مع تغييرها بانتظام؛ حيث لا يجوز أبدا استخدام ماكينة حلاقة ذات أنصال غير حادة أو يعلوها الصدأ لتجنب حدوث التهابات.

عند إزالة الشعر بالليزر

إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر تناسب الشعر الداكن، وليس الأبيض أو الرمادي أو الأشقر؛ نظرا لأن شعاع الليزر يستهدف الصبغات اللونية للشعر، وفق ما أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية، مضيفة أنه ينبغي تجنب أشعة الشمس وجهاز التسمير بأسبوعين قبل العملية ولمدة لا تقل عن 8 أسابيع بعدها.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد إجراء الجراحة قد تظهر بعض الأثار الجانبية مثل الاحمرار والتورم والبثور، وهي أعراض غالبا ما تتلاشى سريعا.

وعدّدت المجلة، الموانع الطبية لإزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر، وهي: فرط حساسية البشرة للضوء وأشعة الشمس والبهاق واختلال التوازن الهرموني والهربس والصرع وأمراض الفطريات وأمراض النزيف، واستعمال منظم ضربات القلب، كما لا يجوز إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر أثناء الحمل وحتى 3 شهور بعد الولادة.