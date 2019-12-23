محمد اسماعيل - القاهرة - يعزف الأشخاص الذين يعانون من البدانة عن اتباع أنظمة الحمية الغذائية التقليدية، لأنها تحتاج إلى وقتٍ طويل، حتى يجنون ثمارها، المتمثلة في فقدان الوزن والوصول إلى القوام المثالي والممشوق.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، تفاصيل نظام غذائي جديد يساعد على فقدان 3 كيلو أسبوعيًا، وفقًا للدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر فعالية من الحميات التقليدية.. دايت يساعدك على فقدان 3 كيلو أسبوعيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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