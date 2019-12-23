الجاكت المبطن الطويل موضة الشتاء.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ تبحث المرأة دوما عن أحدث الصحيات وأساليب الموضة خلال هذا الشتاء، لإطلالة دافئة ووثيرة مفعمة بالأنوثة، ويتربع الجاكت الطويل المبطن بالزغب على عرش الموضة النسائية في شتاء 2019 و2020، إذ يأتي هذا الموسم بقصة طويلة تغطي الأرداف والسيقان للإحساس التام بالدفء. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الجاكت المبطن بالزغب يتألق هذا الشتاء بألوان زاهية كالأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والأزرق والبني. ونظرا لأن الجاكت الطويل المبطن بالزغب يمتاز بطابع "منتفخ"؛ لذا ينبغي تنسيقه مع سروال ضيق وحذاء ذي كعب عال، وذلك للحصول على إطلالة رشيقة وممشوقة.

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