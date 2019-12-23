فيديو.. خطوات صناعة شجرة الكريسماس في المنزل

أيام قليلة ونودع 2019، لنستقبل عامنا الجديد، في أجواء احتفالية مُبهرة بالميادين والمتاجر، والمنازل أيضًا.
وتعد شجرة الكريسماس، واحدة من أهم مظاهر الاحتفالات، خاصة للذين يفضلون قضاء تلك الليلة بالمنزل مع عائلتهم، ولكن مع ارتفاع أسعار شراءها، إليكي عدة خطوات لتصميمها بالمنزل بمواد بسيطة، وبأقل تكلفة.
أدوات صنع شجرة عيد الميلاد
ورق كاب كيك
ورق أبيض مقوى
مقص
مسدس شمع
زينة عيد الميلاد
كرات عيد الميلاد الملونة
طريقة تصميم شجرة الكريسماس
قومي بعمل قرطاس، باستخدام الورق المقوى، كما هو موضح بالمقطع.
عليكِ بعد ذلك، القيام بطي ورق الكاب كيك، ثم الصقيه بالشمع على القرطاس بشكل مكثف كما موضح، ثم تغلفين الشجرة بالزينة والجليتر اللامع، ومن ثم تقومين بتعليق كرات عيد الميلاد بها.
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