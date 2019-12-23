استشاري تغذية: الألبان والفول والبليلة والبطاطا من أهم وجبات الأطفال

قالت الدكتورة ريهام أنور حبيبي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك عدة مراحل خاصة بتغذية الأطفال في مراحل النمو العالية، خاصة في مرحلتي قبل المراهقة والمراهقة، حيث يجب أن تحتوي الوجبات الكاملة على مدار اليوم على النشويات والبروتين والدهون النافعة.

وأضافت ريهام، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه على الطفل أن يتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، ويفضل الشوفان مع الزبادي أو حبوب البليلة مع اللبن، أو الموز مع العسل، أو البطاطا، حيث أنها وجبات سريعة وتضمن طاقة لفترة طويلة، وبالنسبة لـ"اللنش بوكس" يمكن أن يحتوي على بيض أو شرائح صدور أو فول أو عيش حيث أنها كلها وجبات تحتوي على كميات كبيرة من البروتين.

وتابعت، أنه بالنسبة للمشروبات يفضل الألبان، أو العصائر خاصة الطازجة والتي لا تحتوي على إي مواد حفظة، كما يجب أن تحتوي وجبات الطفل في المنزل على الخضروات والفاكهة طول الوقت لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن على مدار اليوم.

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه يجب أن يتناول الطفل الألبان على ثلاث أو أربع مرات على مدار اليوم، لأنها هامة جدا للكلسيوم في فترات النمو، كما يجب تناول المكسرات لأنها من الدهون النافعة مثل الفول السوداني.