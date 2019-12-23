أمل بوشوشة ترسم لنفسها خط خاص في الموضة متميزة من خلال الإطلالات الشبابية

أمل بوشوشة تُعتبر واحدة من أكثر النجمات في الوطن العربي أناقةً، ولاسيما في الاطلالات الكجوال التي تنسقها لمختلف المشاوير اليومية، والتي تعتمد فيها غالبًا على البناطيل، وقد رسمت أمل لنفسها خطًّا خاصًّا في الموضة، يجمع بين الأناقة والعصرية الشبابية، ولهذا فإنّ اطلالاتها غالبًا ما تكون مميزة، وتشكل مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء الشابات والسيدات أيضًا.

وقد لفتتنا مؤخرًا الاطلالات التي اعتمدتها أمل بوشوشة في البناطيل، وقد اخترنا لكِ منها اليوم مجموعة مميزة لتستوحي بدوركِ أفكارًا لاطلالات تنسقينها في مشاويرك المقبلة.

أمل بوشوشة في اطلالة صباحية في البنطلون الجلدي:

اختارت أمل بوشوشة لأحد المشاوير الصباحية، اطلالات شبابية مميزة نسقت فيها بنطلونًا ضيّقًا من الجلد باللون الأسود، مع جاكيت جينز بقصة واسعة مطرزة برسومات الفراشات ولها ياقة كبيرة من الفرو الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي من “شانيل” Chanel وبذلك تكون قد جمعت بين العصرية والعملية.

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أمل بوشوشة في بنطلون جينز خصر عالي:

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بناطيل الجينز ذات الخصر العالي تُعتبر إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا أمل بوشوشة مؤخرًا، وقد اعتمدتها في إحدى اطلالاتها، اختارته باللون الأزرق وبقصة ضيقة، ونسقت معه بلوز قصيرة وجاكيت جلد له ياقة كبيرة من الفرو باللون الرمادي، وجزمة بكعب عالٍ من الجلد باللون الأحمر، أضافت من خلالها لمسات حيوية، وأكملت اللوك بحقيبة كتف أنيقة باللون الأسود.

أمل بوشوشة في البنطلون القماشي الأسود:

اختارت أمل بوشوشة مؤخرًا اطلالة لافتة جمعت فيها بين الأناقة وبين الأسلوب العصري المواكب للموضة، حيث نسقت بنطلونًا قماشيًّا قصيرًا باللون الأسود، خصره عالٍ مع توب باللون الأسود أيضًا، وأكلمت اللوك بجاكيت بليزر باللون الأزرق، أضاف لمسات لافتة على الاطلالة بشكل عام، وحذاء بكعب عالٍ باللون الفضي المعدني.



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