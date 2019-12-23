البنطلون الفضفاض المعروف في الأزياء باسم "كولوتيس" أحدث صيحات الموضة

اختارت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، اطلالة كاجوال خلال حضورها افتتاححديقة تشيلسي، حيث اعتمدت البنطلون الفضفاض المعروف في الأزياء باسم "كولوتيس"، وهو تصميم عصري ظهر العام الماضي وشهد مزيدًا من الرواج هذا العام.اختارت "ميدلتون" مجموعة من التفاصيل العصرية، لتزيد صيحة "كولوتيس" أناقة، نسقت مع بنطلونها البني المزدان بأزرار أمامية، قميصًا أبيض بورود بارزة، كذلك، انتعلت حذاءً رياضيًّا أبيض بتصميم مسطّح، يتماشى مع أسلوبها الكلاسيكي.ظهرت صيحة "كولوتيس" في ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت بمثابة خطوة عصرية في أزياء النساء، لأنه يعدّ اختيارًا وسطًا بين التنانير والبنطلونات.

كيت ميدلتون تميل إلى البنطلونات الفضفاضة

لم تكن صيحة بنطلون "كولوتيس" هي الأولى من نوعها وسط خزانة كيت ميدلتون، بينما شاهدناها في اطلالة قريبة، بـ بنطلون فضفاض قصير ومزين بأزار بارزة على الجانبين، ويُعرف هذا التصميم باسم "بنطلونات البحارة"، كما اعتمدت من قبل بنطلونًا بأرجل فضفاضة وخصر مرتفع، ونسقته مع قميص نسائي من دار ديور Dior باللون الأرجواني. يبدو أنّ كيت ميدلتون ترى في البنطلونات الفضفاضة وبخاصة "كولوتيس"، بديلًا مناسبًا للـ جينز الذي أصبح بعيدًا عن اختياراتها تمامًا.

ملكات سبقت كيت ميدلتون واعتمدن "كولوتيس"

منذ العام الماضي ونرى هذا التصميم العصري بين اطلالات الملكات والنجمات. شاهدنا الملكة ليتزيا، ملكة إسبانيا، العام الماضي، بـ بنطلون جلد أسود من صيحة "كولوتيس"، ونسقته مع قميص نسائي فوشيا، كذلك تعدّ هذه الصيحة من البنطلونات العصرية، واحدة من الاختيارات المتكررة في اطلالات الملكة رانيا الهاشمية، لكنها عادة ما تميل إلى أطوال ممتدة

أعلى الكاحل مباشرةً.

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