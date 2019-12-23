لبشرة طفلك الحساسة.. استخدمي الحفاضات القماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

دوما ما تُصاحب الملابس التي يشتريها الوالدين لرضيعهما الحفاضات، لكن ماذا إذا كان رضيعكما ذي بشرة حساسة؟

نصحت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية، باستخدام الحفاضات القماشية المصنوعة من القطن ولا تحتوي على مواد كيميائية، للرضيع ذي البشرة الحساسة.

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وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذه الحفاضات تمتاز بأنها جيدة التهوية، ومن ثم لا تتسبب في إصابة بشرة الطفل بالتهيج والاحمرار والبثور والجروح فيما يعرف "بالتهاب الحفاضات".

ولتجنب الإصابة بالتهاب الحفاضات ينبغي تغيير الحفاضة بشكل منتظم، خاصة إذا كان الطفل مصابا بالإسهال، مع مراعاة تنظيف البشرة بماء صاف فقط أو زيت، وليس باستخدام صابون؛ نظرا لأنه يتسبب في جفاف البشرة ويهاجم طبقة الحماية الطبيعية بها.

وبعد ذلك ينبغي تجفيف البشرة جيدا؛ نظرا لأن الرطوبة تعزز فرص الإصابة بعدوى الفطريات، في حين يمكن مواجهة الالتهاب بواسطة مرهم يحتوي على البانثينول أو الزنك.