تأثير تعاطي الحشيش بانتظام على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة ماري آن ماكلولين، أخصائية القلب في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، أن الذين يتعاطون الحشيش بانتظام لديهم تضخم في القلب.

وأضافت أنه عندما رأوا أن المريض توقف عن التعاطي، تحسنت وظيفة القلب، وهو ما كشفته دراسة طبية حديثة، حول خطر تعاطي الحشيش على بنية القلب، إذ يؤدي إلى تغييره وتضخم البطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية للقلب.

Advertisements

وذكرت الباحثون البريطانيون أن متعاطي الحشيش -بصورة منتظمة- تظهر عليه أيضًا علامات مبكرة على ضعف وظائف القلب، تقاس بكيفية تشوه ألياف عضلة القلب أثناء الإنكماش، لكن يبدو أن القلب يتعافى من حيث الحجم والوظيفة بمجرد توقف الشخص عن تعاطى الحشيش.

وقالت الدكتورة مارثا غولاتي، رئيسة تحرير موقع "ويب لتعليم المرضى" التابع للكلية الأمريكية لأمراض القلب إن النتائج تثير قلقًا بشأن تأثير الناس الحشيش على القلب.

وأضافت بقولها "لا نعرف الكثير عن تعاطي القنب وتأثيره على القلب، ولكن أحد الأشياء التي نعرفها هي أنه عندما يتعاطى الأشخاص الحشيش، خاصة إذا كانوا يدخنونها، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يرتفعان، موضحة يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر".