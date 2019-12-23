إطلالات النجمات: أحلام بإطلالة غير تقليدية.. وهيدي كرم تتألق بالمخمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-أحلام بإطلالة بوهيمية:

تألقت أحلام في الحلقة الأخيرة من برنامج "the voice"، بإطلالة بوهمية، إذ ارتدت فستانًا ميدي، بأكمام طويلة، بقصة "High Neck"، مزينًا بالكامل بالنقوش والرسوم البوهيمية، واعتمدت حذام عريض من الساتان متصل بإكستنشن طويل مزينًا بالكشاكش.

ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح، باللون الأسود، مزينًا برباط كاحل، مع إكسسوارات ماسية ناعمة، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة بشكل عشوائي.

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-سميرة سعيد بإطلالتين:

ظهرت سميرة سعيد في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice بإطلالتين مختلفتين، إذ ارتدت في بداية الحلقة فستانًا طويلًا، باللون الذهبي، مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، بتوقيع مصمم الأزياء" نيكولا جبران"، أما الإطلالة الثانية فاعتمدت فستانًا قصيرًا، باللون الميتاليك، بأكمام طويلة.

ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح باللون الأسود، مزينًا برباط كاحل مرصعًا بالحبيبات البراقة.

- هيدي كرم بالمخمل:

تألقت هيدي كرم بفستانًا طويلًا، من المخمل، بقصة الأميرات، إذ جاء الموديل بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة، وأتسم التصميم بفاتحه جانبية طويلة، ونسقت مع الإطلالة فرو باللون بدرجات الرمادي.