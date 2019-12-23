من جرعات الكيماوي للإشعاع.. أطفال حاربوا السرطان: "إحنا أقوى"

لا زالت كلمة سرطان تثير الزعر بمجرد سماعها، على الرغم من انتشار حمالات التوعية، والإعلانات الدعائية، إلا أن تظل الكلمة تحمل الكثير من مشاعر الخوف والقلق والرعب تجاهها.

خاصة إن اقترنت بالأطفال، الذين تظل حياتهم ساحة حرب أمام المرض اللعين، إما يؤدي بهما أو ينتصرون عليه في النهاية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية حكايات لأطفال حاربوا مرض السرطان لسنوات طويلة وتعافوا منه بفضل تشبثهم بالأمل وتعلقهم بالحياة، فرغم أن الألم الذي يفوق طاقتهم.. صمدوا.. وحاربوه بكل ما تبقى من قوتهم.

رحلة طويلة مشبعة بتفاصيل ربما لن يدرك مرارتها سوى من مر بها، خاضوها بمفردهم مع المرض الخبيث الذى غيّر ملامح أجسادهم وعكّر صفو حياتهم البسيطة، فمنذ اللحظة التى اكتشفوا فيها مرضهم تبدّل حالهم، ففى الوقت الذى كان فيه زملاؤهم يستعدون للذهاب للمدرسة، كانوا هم فى طريقهم للمستشفى من أجل الحصول على جرعة «الكيماوى» أو «الإشعاع» التى كانت تنهش فى أجسامهم الصغيرة كلما جرى فى عروقهم، ورغم الآلام التى كانت تفوق طاقتهم على التحمل، قرروا أن يصمدوا أمامه ويحاربوه بكل ما تبقى من قوّتهم، وعاشوا على أمل أن تكون كل جلسة هى الأخيرة، حتى تمكنوا من تحقيق حلمهم الذى لم يفارقهم منذ دخولهم المستشفى بإعلانهم الانتصار عليه والتعافى منه تماماً.