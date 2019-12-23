بعد وفاة طالب بسبب "دفاية".. 3 أجهزة كهربائية قاتلة في منزلك

تسببت مدفأة كهربائية في مقتل طالب بالصف الأول الثانوي، في الحي 12 بأكتوبر، بعدما استغرق في النوم بجانب مدفأة عقب إغلاقه جميع المنافذ الموجودة بالحجرة، فسحبت الأخيرة الأكسجين من الهواء الموجود بالغرفة، وتسببت في اختناقه أثناء النوم.

وفاة الطالب تأتي استمرارًا لعدد من حوادث تسرب الغاز، التي راح ضحيتها البعض مؤخرًا، وهو الغاز المعروف بـ"القاتل الصامت".

ما هو القاتل الصامت؟

كان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت" من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، والرائحة ينبعث من وحدات التدفئة المنزلية.

كما أنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويعمل على مهاجمة الأنسجة، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.

أين يختبئ القاتل الصامت في منزلك؟

يتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من عدد من الأجهزة الكهربائية، المتواجدة في منزلك، وذلك على النحو التالي:

سخان الغاز

الشوايات الكهربائية

المدفأة

نصائح لتجنب "القاتل الصامت"، حسبما ذكرها موقع wiki how.

نصائح لاستخدام سخان الغاز بأمان

اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الجهاز أو الموجودة في الدليل.

إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح، قم بتقييد مدى استخدامه.

ضعي السخان بجانب نافذة للتهوية، لأنها تسمح للهواء النقي بالدخول، وخروج الدخان.

تجنب تشغيل مراوح العادم "الشفاطات"، إذا كان لديك سخان غاز غير مملوء أو مفتوح، لأن هذا قد يتسبب في تسرب أول أكسيد الكربون إلى الغرفة.

قومي بتنظيف المدفأة عند توقف السخان، لتقليل تراكم الغبار عن طريق تفريغ أي مجاري هواء أومن خلال فتحات تهوية الهواء الباردة.

تجنب التدخين بجانب السخان.

منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

كوني حذرة عند تجفيف الملابس في الداخل، واحتفظي بجميع المواد القابلة للاشتعال على بعد متر واحد على الأقل منه.

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لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

حاولي الابتعاد عن حرق القمامة أو الأوراق بجانب السخان.

تجنب فتح المصابيح الكهربائية، إذا استنشقتِ رائحة الغاز.

- نصائح لاستخدام الشوايات بأمان:

قومي بقراءة الدليل والإرشادات جيدًا.

اختيار مكان جيد التهوية، ويفضل مكان مفتوح للشواء.

عدم ترك الشواية مشتعلة بالأماكن المُغلقة لفترات طويلة.

تأكدي من وضع الشواية على سطح ثابت ومقاوم للحرارة، قبل بدء إشعالها.

احرصي على وجود مروحة لتجنب سخونية الشواية.

قومي بتخزين الفحم الجاف في مكان جاف، ولا تستخدمي مواد حارقة لإشعاله.

تفقدي أنبوب الغاز بشكل دوري.

- نصائح لاستخدام الدفايات بأمان:

احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

يجب فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

ضعبها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".