"مبعرفش أرقص فضربت نار".. القصة الكاملة لإطلاق برلمانية خرطوش بشرفتها

صوت طلقات نارية سمعه سكان مدينة فاقوس، وبالبحث عن مصدره وجدوا أنه نابع من فوهة بندقية تعود ملكيتها لنائبة دائرتهم، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو تظهر فيه أثناء قيامها بضرب النار، لتستكمل مسلسل المواقف الغريبة لنواب مجلس الشعب خارج البرلمان.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة للواقعة في السطور التالية:

نائبة برلمانية تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس في محافظة الشرقية، وهي تّطلق خرطوش من شرفة منزلها، في مشهد أثار استياء البعض.

النائبة تعلق على فيديو إطلاق النار: قراية فاتحة بنتي

وقالت النائبة نوسيلة إسماعيل صاحبة فيديو إطلاق النار: "دي كانت أثناء قراءة فاتحة بنتي، أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

فيما عارضها مقدم البرنامج، قائلًا: "بس اللي في إيد حضرتك في الفيديو مش طبنجة"، فردت قائلة: "آه ده خرطوش بس في بيتي، أنا كنت حاسة إني هدخل مداخلة هاتفية في التليفزيون عشان الواقعة دي، كنت مستنياها بصراحة".

وتابعت: "حاجة عادية، أيام الإرهاب والثورة كل واحد بيقف في بيته ويضرب نار عشان يحسس الناس إن فيه حد موجودة واطمئنان، ضرب النار ده طبيعي، لو عاوز ابعتلك رخصة السلاح هبعتهالك".

وذكرت خلال المداخلة في نفس البرنامج، أن البعض من أهل دائرتها، ينشرون شائعات بشأن رفع الحصانة عنها، وأنها لم تعد نائبة بالبرلمان، طالبة من الإعلامي توضيح الحقيقة حتى يصدق الناس.

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ووجهت له سؤال، قائلة: "حضرتك بتكلمني على أساس أني برلمانية ولا مواطنة؟، لازم ترد لو سمحت"، فرد قائلًا: "يا سيادة النائبة أنا بكلمك على أنك مواطنة"، فغضبت قائلة: "لا بتكلمني على أني برلمانية"، واعتذرت ولم تستكمل المداخلة.

أول تعليق من البرلمان على موقف البرلمانية: مفيش حاجة اسمها "مواطن بشرطة"

وعلق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على الفيديو المتداول للنائبة نوسيلة إسماعيل، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، "أنا معرفش الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة بتسألك أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، عاوز أقول إن أي نائب هو مواطن، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة".

وأضاف "حسب الله": "رئيس الجمهورية بيقول أنا مواطن، رئيس الوزراء بيقول أنا مواطن، رئيس مجلس النواب بيقول أنا مواطن، احنا كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، وأن يغلب الحكمة في أحاديثهم".

نوسيلة إسماعيل عن إطلاقها للنار: "عليا مسكة سلاح حلوة"

أعربت النائبة نوسيلة إسماعيل، عن اندهاشها من التداول الواسع لمقطع فيديو تظهر فيه وهي تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "نوسيلة" لـ"الوطن": "جوزي النائب بكر أبو غريب هو اللي صورني، احتفالا بقراية فاتحة بنتنا"، واصفةً ما فعلته بأنه "تصرف طبيعي"، ومن أشهر العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، مضيفة: "أنا فلاحة أصيلة، وكنت بعبر عن فرحتي، بس مبعرفش أرقص فضربت نار".

وأكدت أنها متمكنة من الإمساك بالسلاح و"ضرب النار"، كما أن "البندقية تحمل ترخيص"، متابعة: "اللي بيطلع رخصة له مواصفات خاصة، بيكون عاقل ومش أهوج، وأنا في أكثر من 60 ألف واحد انتخبوني، فأكيد أنا شخص مسؤول"، لافتة إلى أنها تشارك في تشريع القانون، "ولا يمكنها أن تخترقه أو تتجاوزه".

واستنكرت البرلمانية الهجوم الذي شنه كثيرين عليها بسبب تصرفها، الذي اعتبره البعض "غير آمن وغير مسؤول"، متابعة: "أنا كنت مركزة جدا وأنا بضرب نار، وعليا مسكة سلاح حلوة".

وأشارت إلى أنها غير نادمة على ما فعلته، مردفة: "في فرح بنتي، هحط شريط الرصاص على كتفي، وهضرب نار تاني".