سورية تتغلب على آلام الحرب وتتفوق في مصر.. الأولى على دفعها 4 سنين في علم النفس

أجبرتها الحرب الدائرة في سوريا على مغادرة بلدها واللجوء إلى مصر، لتجنب ويلاتها، وفي أرض الكنانة سعت إلى إثبات وجودها وقدرتها على التفوق دراسيًا، وبدأت رحلتها من جامعة حلوان بكلية الآداب قسم علم النفس.

تروي السورية آية صلاح الدين بقاق لـ"هُن"، بداية مشوارها في مصر منذ كانت بالصف الثالث الثانوي، "في أول سنة بالجامعة الناس كانت فاكرة إني مش هقدر استوعب المناهج المصرية، خاصة في قسم علم نفس".

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استطاعت "آية" التفوق دراسيًا وإثبات قدرتها رغم الغربة التي عاشت فيها منذ 2011 قبل زواجها، "الحمد الله طلعت الأولى على قسم علم نفس خلال الـ4 سنين".

صعوبات تواجه الفتاة السورية الآن، وهي صعوبة استكمال مشوارها الأكاديمي نظرًا لارتفاع نفقات الماجستير في مصر، "أنا لو مصرية أو زوجي مصري كنت ممكن اتعين معيدة ونظرا لارتفاع مصاريف الماجستير"، متابعة: "بحاول في طريق تاني يساعدني إني أكمل دراستى حتى لو سافرت برة مصر".

حاولت الفتاة العشرينية نسيان ظروف الحرب التي تعيش فيها بلدها، حتى تتمكن من الدراسة والزواج من شاب سوري قرر أن يكون رفيق حياتها، "الفضل الأول والأخير في اللي وصلت له مصر.. كنت بتعامل أحسن معاملة من الدكاترة والطلبة في الكلية كل دي أسباب ساعدتنى اتفوق وأكمل مشواري".