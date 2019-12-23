وصفت بـ سيدة المهام الصعبة.. معلومات عن غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

مكسب جديد حققته المرأة على المستوى السياسي بعد إعلان التعديل الوزاري، أمس، والذي تمكنت خلاله المرأة من الحفاظ على نفس عدد مقاعد الحقائب الوزارية التي تولتها في الحكومة السابقة، واستطاعت أن تحصد اثنين من مقاعد نواب الوزراء، هما غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي وصفت بأنها "سيدة المهام الصعبة". "هُن" تنشر أبرز المعلومات عن الدكتورة غادة لبيب في التقرير التالي: - حصلت "لبيب" على ماجستير إدارة الأعمال عام 2012 وبكالوريوس هندسة كهربائية شعبة إلكترونيات والاتصالات عام 1992 من جامعة القاهرة. Advertisements - شغلت منصب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 2018 حتى تعيينها في المنصب الجديد. - ترأست مجموعة شمال أفريقيا في "المنطقة الأفريقية للإدارة العامة" منذ نوفمبر 2018. - تولت منصب مستشار رئيس الوزراء للمتابعة وتكنولوجيا المعلومات ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي بين 2013 و2014. - عملت معاون وزير التنمية الإدارية ومدير برنامج إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بين 2014 و2015. - تولت العديد من المهام في وزارة التنمية الإدارية، وهي: مدير المكتب الفني بين 2005 و2007، ومستشار وزير التنمية الإدارية للتطوير المؤسسي، وعضو لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة.

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