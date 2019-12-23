تطوير اختبار للكشف المبكر عن "السكتة الدماغية" عند الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

طوّر فريق من العلماء الدوليين اختبارا جينيا للتنبؤ بالمخاطر الوراثية، وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية عند الولادة.

ومن خلال الاختبار الجديد المطور، حدّد العلماء الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالجلطة الدماغية، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة والموت في جميع أنحاء العالم.

وقال "مايكل اينو" الأستاذ في "معهد بيكر للقلب والسكر" وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة -في بيان- "بالنسبة للأمراض الشائعة مثل السكتة الدماغية فمن الواضح أن الوراثة ليست مصيرها.. ومع ذلك ، فإن كل شخص لديه مخاطر فطرية خاصة به لأي مرض بعينه. والتحدي الآن هو أفضل طريقة لدمج معلومات المخاطر هذه في الممارسة السريرية بحيث يمكن للجمهور أن يعيش بصحة أطول".

ويتم تحديد خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية من خلال العوامل الوراثية والبيئية، ويزداد في الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكر.