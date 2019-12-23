تحذير للحامل: لا لتبييض الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

خلال فترة الحمل، يجب أن تكون المرأة حذِره فيما يتعلق ببعض الأمور التي كانت عادية قبل تلك الفترة، ومن بينها إجراء تبييض الأسنان خاصة في الثلث الثالث من الحمل، إذ حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من اتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

وأضاف المركز أن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.

لذا ينبغي إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.