تحذير بشأن مستحضرات التجميل.. احذري هذه المواد الضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يستخدم الكثيرون مستحضرات العناية والتجميل، لكن هل تساءل هل هذ ضارة أم هل، وهل تحتوي على مواد سليمة مطابقة للمواصفات أم لا؟

يجيب على السؤال، المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يحذر من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة، مثل البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كمواد حافظة في منتجات العناية والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

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وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة.

وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم "ميثيل بارابين" “Methylparaben” أو "إيثيل بارابين" “Ethylparaben”أو "بارافينوم ليكويدوم" “Paraffinum Liquidum” أو "زيت معدني" “Mineral Oil”.

ولتجنب هذه المخاطر ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.