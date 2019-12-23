منها البصل واليانسون.. أطعمة تساعد في الوقاية من سرطان الثدي

أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تُساهم في حماية الخلايا الصحية، وحماية الجسم من السرطان.

وشاركت "أبو الحجاج" بعدة صور عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك" خلال زيارتها لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، موضحة أن التغذية الخاطئة تشكل نسبة من 30 لـ40% من أسباب الإصابة بالسرطان، كما أن اتباع نمط حياة صحي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

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وأشارت لعدة عناصر غذائية جيدة، نستعرضها في التقرير التالي..

الشاي الأسود

يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من السرطان، كما يساعد في فقدان الوزن، ناصحة بتجنب تناوله عقب الطعام مباشرة لأنه قد يمتص الحديد من الجسم.

اليانسون

يحتوي اليانسون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات، وتعمل على الحماية من أمراض الجهاز المناعي المزمنة، مثل السرطان، والسكري، والقلب.

البصل

يعمل البصل على الحماية من عدة أمراض، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة الفعالة والقوية لتحصين الجسم من الأنواع المختلفة من مرض السرطان.

الروز ماري

يساعد الروز ماري على علاج السرطان، كما يقلل من انتشار الخلايا السرطانية، فضلا عن أنه مصدر جيد للحديد والكالسيوم، وفيتامين ب 6، ويعد مضادا للأكسدة ويحمي الخلايا الصحية.