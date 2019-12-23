بسبب مصر.. إليسا لميريام فارس: كل إنسان بيعمل بأصله

حالة من التراشق وقعت بين كل من الفنانتين اللبنانيتين إليسا، ومواطنتها ميريام فارس وذلك بعد تعليق الأولى على أزمة الأخيرة في مصر، خلال مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب.

ويبدو أن تصريحات إليسا التي قالت فيها: "أول شيء جل من لا يخطئ، كل إنسان يخطئ، وأوقات الإنسان يخطئ لكي يعرف أين حدوده وما الذي يجب أن يقوله.. طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل أي بلد عربي ومثل بلدي لبنان"، لم تتقبلها ميريام وأبدت في تصريحات تليفزيونية، استياءها من تصرف إليسا، قائلة: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت (لايك) للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن (اللايك) الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

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وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل (لايك).. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شيء بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك؟".

لم تصمت إليسا على تصريحات ميريام وقامت أمس بإعادة نشر تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة إلى إليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

وكانت قد أثارت ميريام فارس جدلا واسعا في يونيو الماضي، بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين"، إذ قالت: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.