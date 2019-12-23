"هدى" تربي 130 قطة: "ربنا عوضني بيهم لما الناس سابتني ومشيت"

تنهش الوحدة صاحبها كالمرض اللعين، قد تسقط به أرضًا إذا لم يحاربها، بل ويصمُد أمامها، فالكثير يدخلون في نوبات الاكتئاب إذا عاشوا مشاعر الوحدة، وآخرون قد يجدون مفرًا للهروب منها.

هكذا فعلت "هدى" ابنة محافظة بورسعيد، بعد طلاقها من زوجها ووفاة والديها، عانت من الوحدة وآلام الفراق، لم تجد أنيساً يهوِّن عليها الحياة سوى 130 قطة، تكفلت برعايتها فى منزلها، رغم أن حالتها المادية صعبة.

"الفقر مش فقر جيوب، ده فقر الرحمة والإنسانية"، هكذا تحدثت عن تعاملها مع القطط، تلك السيدة التي رفضت أكثر من وظيفة حتى لا تترك القطط وحدها في المنزل، خوفاً عليها من التعرض لأذى أو ضرر، وتنفق معاش والدها بالكامل وقدره 400 جنيه شهرياً على القطط، قائلة: "بيقولوا لقمة هنية تكفي 100، وده اللي بعمله أنا والقطط، بناكل سوا من طبق واحد، بقسِّم الأكل بيني وبينها".

تُلقب "هدى" بين جيرانها بـ"أم القطط"، بسبب رعايتها لهذا العدد الكبير من القطط، وبحثها المستمر عن قطط أخرى لوضعها في المنزل وتقديم رعاية متكاملة لها: "بحس إني أم حقيقية وأنا وسطهم وباصحى من النوم أشوفهم وهمَّا نايمين أو أحضر لهم الأكل وياكلوا، لأنهم أرواح ومحتاجة رعاية، وربنا عوضني بيهم عن كل الناس، ما بقتش عايزة حاجة تاني من الدنيا، همّا أهلي وبيتي وعيلتي الحقيقية، بعد ما كل الناس سابتني ومشيت".