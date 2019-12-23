تعرفي على اتيكيت التهنئة بالمولود الجديد

ننشر لك في السطور التالية إتيكيت التهنئة بالمولود الجديد حيث يجب تحديد موعد قبل الذهاب للتهنئة، ومن القواعد التي يجب اتباعها عند الزيارة ما يلي:

ويفضل عدم الذهاب قبل مرور أسبوع على الولادة حتى تتعافى من أجرت عملية قيصرية .

تأكدي من عدم أصابتك بمرض معدٍ ينتقل للأم أو المولود، مثل الرشح والأنفلونزا، ولا تذهبي مهما ألحت عليك صديقة أو قريبة لمرافقتها، لأنك بذلك تسببين المرض للمولود.

اصطحبي معك مناديل تعقيم لكي تنظفي يديك قبل لمس الأم، مهما كنت قد اهتممت بنظافتك، فأنت كنت في الشارع أو لمست أي شيء غير نظيف.

لا تقبلي المولود ولا تقتربي منه مهما بلغت سعادتك بقدومه، لأن التقبيل وسيلة عدوى، خاصة لو كان لديك فيروس «هربس» على شفتيك، فقد يسبب الموت للصغير.

لا تعترضي على اسم المولود، فكل إنسان له ذوقه وأسبابه في اختيار اسم طفله، وتذكري أنك قد اخترت أسماء أطفالك دون أن تطلبي رأي أحد.

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لا تدخني في حضرة الأم والمولود، لأن التدخين السلبي له أضراره على المحيطين، مثل المدخن وأكثر.

لا تصطحبي أطفالك مهما كانت ظروفك، ومهما بلغت درجة قرابتك للسيدة التي وضعت مولودها، لأن السيدة تكون بحاجة إلى الهدوء والراحة.

لا تطيلي وقت الزيارة حتى لو طلب منك ذلك من باب الخجل.

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