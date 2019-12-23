بعد انتحار مراهقة بـ"حبة الغلة".. تعرف على القاتل أبو "160 جنيه"

في قرية كفر سليمان بكفر سعد بمحافظة دمياط، انتحرت مراهقة لا تتعدى الـ17 عاما، عقب تناولها حبة حفظ الغلة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، دفعتها للتخلص من حياتها، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ"الوطن".

وبدور، أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات سابقة لـ"هن"، معلومات عن "حفظ الغلة"، وهي أداة يستخدمها الفلاح بدلا من المبيدات الحشرية لحفظ المحاصيل من الحشرات والفطريات، وهي أقراص سهلة التبخير، وتفزر غازات سامة.

وعن الأعراض الجانبية التي يسببها تناول تلك الأقراص، أكد "أبو صدام"، أنها تسبب توقف عضلة القلب، والموت خلال ما يقارب الـ60 دقيقة، ونادرا ما يمكن العلاج لسرعة مفعولها، إلا إذا تم غسيل للمعدة عقب دقائق معدودة من تناول "حفظ الغلة"، لافتا إلى أنه يتم بيع تلك الأقراص في عبوات، تحتوي الواحدة منها على 320 قرصا، ويصل سعرها إلى 160 جنيها.

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واختتم حديثه، قائلا: "للأسف الرقابة على بيعها ضعيفة في مجتمع الفلاحين، اللي بيحطوها في بيتهم، وده بيخليها قريبة من إيد الأطفال والمراهقين، والناس اللي عايزة تنتحر".

تفاصيل انتحار شابة بـ"كفر سليمان"

يشار إلى أن فتاة لقيت مصرعها، اليوم الأحد، في قرية كفر سليمان بكفر سعد بدمياط، بعد تناولها حبة الغلة القاتلة وجرى نقلها لمستشفى كفر سعد المركزي لمحاولة إسعافها، وتوفت بعد مرور ساعات من محاولة إسعافها متأثرة بتسمم.

وانتقلت قوات مباحث مركز كفر سعد برئاسة الرائد محمد أبو العز للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق.