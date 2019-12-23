تعرفي على 5 قواعد "اتيكيت" أساسية في حياتك

5 قوانين ذهبية ينصحك بها فن الاتيكيت، كي تُبقيها في ذهنك وتتبغيها في يومياتك:

- كما تضيفين السكر الى قهوتك، والعسل الى الحلويات، لا تنسي الكلمات "المحلاّة"! فإدعمي حديثك بعبارات الشكر والتهذيب عندما تطلبين أية خدمة من الآخرين.

- من أهمّ القواعد التي تُرشدك الى الأناقة الداخلية عزيزتي، هي معرفة ماذا تقولين والطريقة التي تخرج فيها الكلمات من فمك، انتبهي كثيراً لعبارات الاحترام وللمقامات التي تتحاورين معها، لا تُعطي الأوامر، لا تستخفّي بخبرات الآخرين، ولا تنتقدي حين لا تجوز الملاحظة!

- رغم بديهية تناول الطعام والجلوس الى المائدة والتصرّف في المطاعم، ولكنّ كل ما هو مذكور محكوم بقواعد مُحكمة تنصّ عليها الاتيكيت، لا تتكلمي وفي فمك بقايا طعام، لا تستخدمي شوكتك الخاصة لتناول الأطعمة من الأطعمة المشتركة.

- مع تطوّر التكنولوجيا وتربّعها على عرش اهتماماتنا، لا يمكنك من الآن فصاعداً الاّ احترام قواعد الدردشة على الهاتف، واحترام الآخرين من خلال فايسبوك وتطوير صداقاتك عبر الانترنت.

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- احترام الوقت، الوصول على المواعيد، عدم إضاعة وقت الآخرين، الاعتذار في الوقت المناسب، وغيرها من إدارة الدقائق والساعات، تُعتبر أيضاً ضمن لائحة أهم قواعد الاتيكيت.

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